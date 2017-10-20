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В Ясногорске за неуплату алиментов приставы наложили арест на оружие должника

В Ясногорске за неуплату алиментов приставы наложили арест на оружие должника

Также мужчина привлечен к административной ответственности – ему назначили 50 часов обязательных работ.

В отделе судебных приставов Ясногорского района УФССП по Тульской области на исполнении находится исполнительный лист о взыскании с гражданина алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Должник платил редко и не в полном объеме, в результате чего появилась задолженность более 300 тыс. рублей.

В связи с этим судебный пристав описал и арестовал имущество должника — огнестрельное травматическое оружие ИЖ-78−9Т.

Если мужчина добровольно не выплатит задолженность, оружие будет передано специалистам для оценки и реализации в счет погашения долга.

За неуплату алиментов гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с наказанием в виде обязательных работ на срок 50 часов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:36 +1
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