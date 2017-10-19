Толстовская усадьба или база реконструкторов?

Недавно на Myslo вышла статья о печальном сегодняшнем дне филиала музея-усадьбы «Ясная Поляна» — родовом имении Толстых «Никольское-Вяземское». По уверению директора Екатерины Толстой, ситуация должна была перемениться в лучшую сторону стараниями вновь назначенного в Никольское директора.

Имени нового руководителя Екатерина Александровна не озвучила, но современные технологии позволили узнать его без труда. Директором стал житель города Мценска Сергей Юрьевич Сретенский, руководитель военно-исторического поискового клуба «Орловская пехота», подхорунжий хуторского казачьего общества города Мценска…

Исходя из сведений, полученных из неофициальных источников, на эту должность руководству «ЯП» рекомендовал бывший зав. филиалом г-н Савинов Юрий Николаевич. Который, что интересно, нередко ведёт свои познавательные и яркие лекции об истории рода Толстых и о Великой Отечественной войне в… казачьей форме образца 1914 года, имея на боку боевую(!) шашку. (Сведений о том, что он является членом какого-либо объединения казаков, найти не удалось).

Дворяне приехали!

Начал свою деятельность новый директор... с праздника! Состоялся он, по сообщению группы ВК «Уездное дворянское собрание в русской усадьбе», 30 сентября в «Никольском-Вяземском», инициатором выступили г-н Сретенский и руководство «Ясной Поляны».

Вы думаете, событие было приурочено к какой-нибудь «толстовской» дате? Отнюдь! Переодетые в соответствующие костюмы участники нескольких клубов исторической реконструкции просто занимались любимым делом. А именно, как ответили мне организаторы фестиваля, «…с 13 до 18 проводили реконструкцию усадебной жизни русского дворянства накануне кардинальных перемен в стране. Примерно с 18 до 19 реконструкция революционных событий в деревне осенью 1917 года. Первые боевые столкновения «старого мира» с «новым миром».

Дамы лорнировали, офицерство расправляло усы, бряцало шпорами и оружием, пушки стреляли, ружья палили…

И всё это — на поляне перед домом, где Лев Толстой, к тому моменту вегетарианец, непротивленец и пацифист, любовался мирной и безмятежной природой.

Это только начало…

Дальше – больше. 10 октября здесь же, в усадьбе «Никольское-Вяземское», состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине героической обороны города Мценска. Опять люди в военной форме, опять оружие, опять «ура»!

На одном из телеканалов Орла прошёл репортаж, этому посвящённый, где закадровый голос, в частности, бодро вещал:

«Сейчас поэтическое имение Толстых находится в упадке, но новый директор музея-усадьбы или, как он себя называет, «кризисный управляющий» обещает вернуть ему былую славу. 30 сентября сего года впервые клубы из Тульской, Орловской, Московской и Брянской областей провели ИСТОРИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ СОБЫТИЯ периода начала гражданской войны (какого события??? — Прим. автора).

Для гостей организовали экскурсию по музею, познакомили с образцами оружия (бедный Лев Николаевич, наверное, в гробу перевернулся. — Прим. автора), а также угостили вкусным обедом и горячим чаем.

Данное мероприятие является репетицией более масштабных и разнообразных реконструкций в будущем».

…И ведь не обманул закадровый голос! Уже сейчас анонсируется «Зимнее гулянье благородного общества в барской усадьбе» (18 октября название мероприятия на страничке ВК изменили на «Зимнее гуляние в усадьбе»), которое должно начаться в 10 утра 16 декабря, а завершиться в 12 пополудни 17-го. Где? Места точного пока не обозначено, указано просто «Тула».

Что ж в этом неправильного — возразят некоторые, ведь общество ж благородное соберётся! Истину глаголете, — отвечу я. Вот и списочек прилагается участников.

Заявленные участники: Военно-историческая ассоциация «УЕЗДНОЕ СОБРАНИЕ» в составе: 1. ОВИР «Офицерское Собрание» (Москва, Серпухов, Тула, Мценск, Орёл), 2. ОВИР «Полковой бивак» (Москва, Жуковский, Подольск, Серпухов, Тула, Мценск, Орёл, Калуга), 3. ОВИР «Казачья станица» (Орёл, Мценск). 4. ОВИР «Лазарет РОКК» (Калуга, Тула), 5. ОВИР «Театр моды» (Москва, Тула), 6. ОВИР «Мещанский дворик» (Подольск, Тула).

Вы, просвещённые мои друзья, любители литературы, поэзии и хорошей музыки, можете себе представить, чтобы все эти «ролевые игры» происходили, к примеру, в «Поленово»? Или в доме-музее Чайковского в Клину? В «Ясной Поляне» рады будут принять бравых «ролевиков» с полуторадневным представлением?

Комментарии к этому тексту в социальных сетях были разными. В том числе писали и те, кто имел отношение к «реконструкциям» в Никольском-Вяземском. Одни были против, другие за, кто-то взялся объяснить, отчего в толстовской усадьбе порохом запахло (в прямом смысле):

Филиал музея нуждался и нуждается в определённом ребрендинге, привлечении внимания к себе со стороны посетителей. Был предложен яркий проект: Фестиваль к столетию исторического события — Великой Русской Революции 1917 года, началу Гражданской войны, с посылом — такая война беда для народа. Наша задача не повторить совершенных ошибок. Не закрытое мероприятие для участников, а мероприятие для посетителей. Приходите, мы расскажем, покажем и научим (например. подвижным играм столетней давности: крокет и серсо), и всё это по цене прогулки по усадьбе (деньги поступают в кассу филиала).

Каких посетителей? Вы разве их приглашали? Тогда где размещались афиши, зовущие полюбоваться фестивальными «экзерсисами»? Почему информация о фестивале отсутствует на сайте музея-усадьбы «Ясная Поляна»? Наверное, в связи с таким невниманием к потенциальным зрителям их на празднике (шоу, фестивале) почти не было, что хорошо видно на ролике, выложенном в группе ВК.

Первая функция музея — просвещение! Люди проезжают много километров, чтобы узнать о Толстом!!! В «Никольском-Вяземском» есть прекрасная экспозиция, рассказывающая о великом писателе, его работе, истории семьи. А им — ряженых медсестёр да офицеров показывают! Это, на ваш взгляд, научит детей (и не только) знать историю, «которая питает эту землю»?! «Степень заброшенности» музея не на пустом месте выросла, она — результат равнодушия прежнего директора и его яснополянских руководителей. Начинать надо не с балов и маршей, а с восстановления построек, с расчистки парка и садов, с установки указателей.

А что по этому поводу думаете вы, дорогие читатели? Годятся ли такие military-party для толстовской усадьбы? Пишите в комментариях!