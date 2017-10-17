Фото wallhere.com
Тулякам обещают на выходных снег
Синоптики составили предварительный прогноз.
Первый снег в Туле может выпасть в ночь с субботы на воскресенье. Такой версии придерживаются gismeteo и meteovesti. К концу недели жителей региона ждет облачная погода, с прояснениями. Днем воздух прогреется до +3, ночью столбики термометра опустятся до отметки -2. Ветер с северо-восточного изменится на северо-западный, 3−6 метров в секунду.
По данным Gismeteo
По данным Meteovesti
Такую же прохладную погоду, правда без снега, обещает Гидрометцентр России.
По данным Гидрометцентра.
Другие статьи по темам
Место