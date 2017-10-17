Тулякам обещают на выходных снег

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Первый снег в Туле может выпасть в ночь с субботы на воскресенье. Такой версии придерживаются gismeteo и meteovesti. К концу недели жителей региона ждет облачная погода, с прояснениями. Днем воздух прогреется до +3, ночью столбики термометра опустятся до отметки -2. Ветер с северо-восточного изменится на северо-западный, 3−6 метров в секунду.

По данным Gismeteo

По данным Meteovesti

Такую же прохладную погоду, правда без снега, обещает Гидрометцентр России.

По данным Гидрометцентра.