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Тулякам обещают на выходных снег
Фото wallhere.com

Тулякам обещают на выходных снег

Синоптики составили предварительный прогноз.

Первый снег в Туле может выпасть в ночь с субботы на воскресенье. Такой версии придерживаются gismeteo и meteovesti. К концу недели жителей региона ждет облачная погода, с прояснениями. Днем воздух прогреется до +3, ночью столбики термометра опустятся до отметки -2. Ветер с северо-восточного изменится на северо-западный, 3−6 метров в секунду.

По данным Gismeteo
                    По данным Meteovesti

Такую же прохладную погоду, правда без снега, обещает Гидрометцентр России.

По данным Гидрометцентра.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:27 0
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