В Туле прошли соревнования по дзюдо «Новичок»

В соревнованиях приняли участие более 70 тульских спортсменов младшего возраста.

14 октября в Мясново в зале борьбы спортивной школы «Юность» прошел ежегодный традиционный турнир по дзюдо «Новичок». В соревнованиях приняли участие более 70 тульских спортсменов младшего возраста.

Почетными гостями спортивного мероприятия стали мэр Тулы Юрий Цкипури и депутат Тульской городской думы Александр Фаистов, который возглавил инициативную группу по сбору средств на капитальный ремонт зала борьбы.

Спортивная школа «Юность» благодарна спортсменам, их родителям, тренерам и представителям власти за неравнодушие, поддержку и вклад в развитие спортивной школы.

результаты

Первое место:

Давиденко Елисей, 2009

Попов Иван, 2009

Гуров Иван, 2010

Лазаренко Евгений, 2010

Астахов Александр, 2007

Исаева Полина, 2008

Внукова Полина, 2007

Еремеев Иван, 2006



Второе место:

Жучкова Екатерина, 2012

Суворов Андрей, 2012

Семин Артем, 2009

Функнер Михаил, 2009

Попов Илья, 2008

Иванушкина Анастасия, 2010



Третье место:

Цветков Даниил, 2009

Кондратенко Вадим, 2009

Боровик Ростислав, 2008

Сивов Павел, 2008

Киршеев Денис, 2005

Новиков Андрей, 2009

Муховников Владимир, 2011

Ерохин Александр, 2009

Моисеев Святослав, 2011

Милованов Павел, 2011

Щербакова Ульяна, 2007

Кузьмин Михаил, 2012

Килин Максим, 2009

Морсин Тимур, 2012

Лионский Артур, 2010