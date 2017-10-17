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В Туле прошли соревнования по дзюдо «Новичок»

В Туле прошли соревнования по дзюдо «Новичок»

В соревнованиях приняли участие более 70 тульских спортсменов младшего возраста.

14 октября в Мясново в зале борьбы спортивной школы «Юность» прошел ежегодный традиционный турнир по дзюдо «Новичок». В соревнованиях приняли участие более 70 тульских спортсменов младшего возраста.

Почетными гостями спортивного мероприятия стали мэр Тулы Юрий Цкипури и депутат Тульской городской думы Александр Фаистов, который возглавил инициативную группу по сбору средств на капитальный ремонт зала борьбы.

Спортивная школа «Юность» благодарна спортсменам, их родителям, тренерам и представителям власти за неравнодушие, поддержку и вклад в развитие спортивной школы. 

результаты

Первое место:

Давиденко Елисей, 2009
Попов Иван, 2009
Гуров Иван, 2010
Лазаренко Евгений, 2010
Астахов Александр, 2007
Исаева Полина, 2008
Внукова Полина, 2007
Еремеев Иван, 2006

Второе место:

Жучкова Екатерина, 2012
Суворов Андрей, 2012
Семин Артем, 2009
Функнер Михаил, 2009
Попов Илья, 2008
Иванушкина Анастасия, 2010

Третье место:

Цветков Даниил, 2009
Кондратенко Вадим, 2009
Боровик Ростислав, 2008
Сивов Павел, 2008
Киршеев Денис, 2005
Новиков Андрей, 2009
Муховников Владимир, 2011
Ерохин Александр, 2009
Моисеев Святослав, 2011
Милованов Павел, 2011
Щербакова Ульяна, 2007
Кузьмин Михаил, 2012
Килин Максим, 2009
Морсин Тимур, 2012
Лионский Артур, 2010

Галерея
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 1
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 2
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 3
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 4
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 5
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 6
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 7
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 8
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 9
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 10
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 11
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 12
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 13
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 14
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 15
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 16
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 17
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 18
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 19
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 20
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 21
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 22
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 23
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 24
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 25
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 26
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 27
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 28
Турнир по дзюдо "Новичок", Фото: 29
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:14 +2
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