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Храм в Кимовском районе отметил 250-летие

Храм в Кимовском районе отметил 250-летие

Свято-Покровский храм в старинном селе Покровское-Вадбольское отмечает свой 250-й день рождения!

Храм был построен в 1767 году на средства князя Михаила Ивановича Ватбольского. В 1939 году его закрыли, нанеся зданию настолько серьезные увечья, что оно стало непригодным для совершения служб…

Само строение — с обрушенными куполами, обваливающейся штукатуркой — стало представлять угрозу для тех, кто пытался войти туда.

Так храм выглядел в 1961 году:

А так — в 2010-м:

Вся эта «мерзость запустения» отступила и ушла в прошлое благодаря стараниям тулячки Ирины Дмитриевны Сорокиной.

Взяв в помощники несколько активных жителей села, в 2009 году она начала восстанавливать святыню. Всего через три года Свято-Покровский храм предстал перед прихожанами и духовенством во всей красе — отреставрированный снаружи и внутри, с новыми звонкими колоколами и яркими куполами!

В престольный праздник Покрова Святой Богородицы, 14 октября, состоялась праздничная Литургия, которую отслужили благочинный Кимовского района протоиерей Владимир (Лысиков) и настоятель храма, иерей Сергий (Шестопалов).

После Литургии более сотни прихожан со священниками во главе прошли Крестным ходом. Во время проповеди о. Владимир тепло поздравил собравшихся с престольным праздником Покрова Богородицы, а также с юбилеем старинного храма. Закончился праздник общим чаепитием, куда прихожане принесли свои варенья, соленья, печенья и отличное настроение.

Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 21:58 +2
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