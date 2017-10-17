Футболисты тульского «Арсенала» провели мастер-класс для детей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 17 октября, пока взрослые стояли в очереди к Кубку мира, юные туляки занимались спортом. Для ребят мастер-класс провели футболисты тульского «Арсенала».

Наших игроков тепло встретили болельщики: оружейников благодарили за такую важную победу над «Зенитом». К слову, губернатор Тульской области также поздравил «Арсенал» с этим событием. Напомним, что в 2016 году благодаря личному участию Алексея Дюмина наш клуб обрел финансовую стабильность - заключил контракты с «Ростехом» и «Роснефтью».

Игроки подготовил насыщенную спортивную программу для юных футболистов: мастер-классы, конкурсы, викторины.

Посмотреть на своих кумиров пришли и воспитанники ДЮСШ «Арсенал». Мальчишки разделились на две команды, капитанами которых стали Асланбек Сикоев и Лука Джорджевич. Ребята соревновались в скорости, технике.

Для юных вратарей тоже устроили своеобразную тренировку — за дело взялись голкиперы Владимир Габулов, Михаил Левашов, а также тренер Вячеслав Чанов. К тренировочному процессу присоединился и губернатор Алексей Дюмин. Глава региона пожелал ребятам успехов: «Тренируйтесь, „Арсеналу“ нужны вратари!»

Юные футболисты довольные и счастливые ушли домой. Именно такие мероприятия и вдохновляют ребят заниматься спортом, помогают поверить в себя и свою мечту!