В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу
На соревнования приехали около 150 спортсменов.
В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Ярославской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской и Московской областей.
Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, Управления Росгвардии по Тульской области и спортивной школы «Восток»:
- Мевлюдов Даниил,
- Степанов Андрей,
- Гиясов Мурад,
- Маргарян Офелия,
- Абрамов Сергей,
- Джомидава Евгений,
- Соткинов Одил,
- Попов Николай,
- Сафронов Дмитрий,
- Бакланов Александр,
- Шахбазов Фарид,
- Рзаев Фарид,
- Щукин Юрий.
Павел Тришкин был награжден за лучшую технику и волю к победе.
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