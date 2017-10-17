На соревнования приехали около 150 спортсменов.

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Ярославской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской и Московской областей.

Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, Управления Росгвардии по Тульской области и спортивной школы «Восток»:

Мевлюдов Даниил,

Степанов Андрей,

Гиясов Мурад,

Маргарян Офелия,

Абрамов Сергей,

Джомидава Евгений,

Соткинов Одил,

Попов Николай,

Сафронов Дмитрий,

Бакланов Александр,

Шахбазов Фарид,

Рзаев Фарид,

Щукин Юрий.

Павел Тришкин был награжден за лучшую технику и волю к победе.