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В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу

На соревнования приехали около 150 спортсменов.

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Ярославской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской и Московской областей.

Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, Управления Росгвардии по Тульской области и спортивной школы «Восток»:

  • Мевлюдов Даниил,
  • Степанов Андрей,
  • Гиясов Мурад,
  • Маргарян Офелия,
  • Абрамов Сергей,
  • Джомидава Евгений,
  • Соткинов Одил,
  • Попов Николай,
  • Сафронов Дмитрий,
  • Бакланов Александр,
  • Шахбазов Фарид,
  • Рзаев Фарид,
  • Щукин Юрий.

Павел Тришкин был награжден за лучшую технику и волю к победе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:15 +4
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