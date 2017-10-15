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Фестиваль «Улыбнись, Россия» в Туле: грандиозное открытие и море сюрпризов
Алла Ильинична Сурикова и Юрий Михайлович Андрианов.

Фестиваль «Улыбнись, Россия» в Туле: грандиозное открытие и море сюрпризов

Светлана Светличная приехала в Тулу в откровенном мини, Сергей Шакуров крутанул колесо прямо на сцене, а Елена Воробей привезла с собой созвездие артистов.

Единственный в России фестиваль комедий «Улыбнись, Россия» проходит уже в 18-й раз, и в шестой раз — на гостеприимной тульской земле. На пресс-конференции перед торжественным открытием хозяйка фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова призналась, что Тула стала для нее родным городом:

- Мы замечательно, радостно в который раз встречаемся в Туле. Очень любим тульского зрителя и с удовольствием приехали сюда уже в шестой раз.

Накануне открытия был день обнимашек, и в тот день я целый день обнималась: на телевидении, на радио, в гостинице, на улицах… Город уже стал родным для меня.

В этом году на фестивале будет представлено 29 российских фильмов и восемь с половиной зарубежных. Почему с половиной, потому что лента «Ра, два, три» снималась совместно с Германией, поэтому почти как у Фелинни — восемь с половиной (смеется). Впервые у нас добавилась в конкурсную программу зарубежные фильмы. В этом году из заявленных артистов до нас не смог доехать только Жора Крыжовников. В прошлом году ему соседи потолок замочили, а в этом наверное его кто-то еще замочил…

Ирина Иванова, заместитель министра — директор департамента культуры министерства культуры Тульской области:
 

- Очень рады, что Алла Ильинична в очередной раз приехала к нам в Тулу. У нас часто спрашивают, когда начинается подготовка к фестивалю? Отвечаю: сразу же, на второй день, как только закрывается предыдущий. Это действительно так, подготовка к фестивалю идет в течение всего года. Мы встречаемся, чтобы решить оргвопросы, составить список артистов, проанализировать ошибки прошлого года, решить, что нужно сделать, чтобы зрителю было максимально комфортно. Показ всех фильмов бесплатный, приходите в кинотеатры!

Ведущими торжественной церемонии открытия стали популярные и любимые артисты Ольга Кабо и Александр Кузнецов.

Ольга Кабо — актриса театра и кино, ведущая актриса театра Моссовета, заслуженная артистка России, снявшаяся более чем в 70 фильмах, лауреат премии фестиваля «Улыбнись, Россия!»

- Я уже несколько лет подряд веду церемонии открытия фестиваля, — рассказала Ольга Кабо. — Осенью обычно бывает грустно, но когда приезжаешь сюда, на фестиваль, понимаешь, что осень тоже прекрасна, осенью тоже можно и нужно улыбаться.

Очень рада, что в этом году на фестивале во внеконкурсной программе будет представлен новый фильм Аллы Суриковой «Любовь и сакс», где главные роли исполнили Максим Аверин и Катя Климова, а я сыграла небольшую роль.

Фильм уникален тем, что даже в самых маленьких эпизодах снимаются великие артисты. Алла Ильинична всегда объединяет вокруг себя очень талантливых, счастливых, веселых красивых людей, за что ей большое спасибо! С ее легкой руки у меня в жизни появились потрясающие партнеры и необыкновенные друзья.

Александр Кузнецов — актер, которого знают не только в России, но и в Голливуде. Он снялся более чем в ста картинах, пожалуй, самая известная его работа — в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

- Искренне рад, что я наконец оказался в Туле, давно хотел попасть на этот фестиваль, — поделился с нами Александр Кузнецов. — Это уже третий мой проект с Аллой Ильиничной. Первый — фильм «Две стрелы», где мы с Ольгой Кабо играли главные роли — двух первобытных людей, в картине были очень красивые эротические сцены, второй — удивительно смешная комедия «Хочу в тюрьму». И вот сейчас — открытие фестиваля.
 
Это потрясающий фестиваль, замечательная идея в наше серое время дать людям возможность бесплатно посмотреть хорошее кино, дать людям возможность улыбнуться.
 

Торжественную церемонию открыл Юрий Андрианов, первый заместитель губернатора Тульской области, председатель Правительства Тульской области:

- На тульской земле начинается очередной спортивный тур — не побоюсь так сказать. В последние годы Тула, оружейная столица, становится еще и столицей артистической, театральной, киношной, фестивальной. Всем зрителям желаю приятных просмотров. Огромное спасибо организаторам фестиваля и лично Алле Ильиничне Суриковой, президенту фестиваля.

По сложившейся традиции фестиваля, на открытии были вручены премии. Итак, в этом году премию «За вклад в комедию» получила заслуженная артистка России Светлана Светличная. Премию вручил народный артист России, вице-президент фестиваля Всеволод Шиловский, он зачитал поздравление: «Прекрасная Светличная Светлана улыбку подарила нам с экрана, и красотою всех свела с ума, не виноваты мы — она пришла сама!»

Светлана Афанасьевна поднялась на сцену в платье-мини, умопомрачительной шляпке и с обезоруживающей улыбкой на лице:

- Я уходящая натура, и это правда, мне уже 77 лет, — обратилась Светличная к зрителям. — Я до сих пор хожу в шортах и ношу мини, это могут позволить себе 16-летние. Но мне нравится хулиганить в хорошем смысле слова. В мои годы можно любить! Я не говорю кого конкретно. Вообще любить жизнь в ее разных вариациях. Когда у меня спрашивают: «Светлана, а кто вам нравится сейчас?» Я думаю о мужчинах, но говорю о себе: «Мне нравится Светлана Светличная, и мне очень нравится, что я нравлюсь мужчинам». Еще мне нравится Тула и фестиваль «Улыбнись, Россия!» Как здорово, что есть кинофестиваль, который призывает к улыбке. Улыбчивый человек лучше печального и грустного. Вива фестивалю, вива комедиям и вива великим артистам кино и театра.

Приз «За вклад в комедию» получили сразу несколько человек. Один из них — многогранный, обаятельный, талантливый наш земляк Иван Охлобыстин. Иван служил священником в храме, он состоит в Союзе охотников и рыболовов, увлекается ювелирным делом, имеет разряд по шахматам, состоит с Международной ассоциации айкидо, имеет огромное количество почетных наград на разных фестивалях как режиссер, актер и сценарист. Он написал шесть книг и у него шестеро детей! Приветствие актеру получилось очень остроумным: «Среди неоспоримых истин та, что бесспорен Охлобыстин, поскольку уж не первый год он лечит юмором народ».

- Я крайне благодарен за все и искренне убежден, что не заслуживаю вашей любви, поскольку к себе отношусь довольно критично. Я бы с удовольствием пожал каждому руку, поговорил бы с каждым, посмеялись бы вместе. В нашей довольно сложной, противоречивой жизни есть два варианта — плакать или смеяться. Я всегда выбирал второе. Мой папа. военный хирург, говорил так: «Когда тебе больно — говори смешно, сам себя путай». Я сам себя всю свою сознательную жизнь путаю… Очень трогательно, что сегодня вы вспомнили обо мне.

Режиссеры, у которых снимался Сергей Шакуров, говорят о нем- он просто гениальный! А актриса Светлана Крючкова сказала, что в него можно влюбиться насмерть!

1 января 2018 года Сергею Каюмовичу Шакурову исполнится 76 лет, но актер прекрасно выглядит и находится в фантастической физической форме. На сцену Шакуров не просто вышел, а появился, сделав колесо! Зал поддержал актера овациями.

Премию «За вклад в комедию» Сергею Шакурову вручила сама Алла Сурикова и директор Тульской областной филармонии Елена Руднева.

Она зачитала поздравление: «За сплав из мужества и юмора, таланта блеск неповторимый спасибо вам, Сергей Каюмович, актер народный и любимый».

- Дорогой и любимый Сергей Каюмович! — обратилась к актеру Сурикова. — Вы снимались у меня однажды и на всю жизнь — в картине «Две стрелы». Вы сыграли Ходока, но не того, который к Ленину, а того, который по бабам. И вы придумали себе походку человека, у которого постоянно болит спина от тяжелой мужской работы. Вы были смешной и трогательный. Это чрезвычайно редкое качество — уметь смешить и вызывать слезы сочувствия. Это подвластно только очень талантливым актерам — Чаплину и вам. Спасибо вам за ваш талант. А еще вы притягиваете любовь и умеете снайперски выбирать. Я говорю о вашей жене Кате, которая, к сожалению, не смогла сегодня приехать. Глядя, какой верный, преданный и красивый человек живет рядом с вами, сколько мужчин завидуют вам. Будьте всегда счастливы и творите!

Еще одну премию «За вклад в комедию» получит актер Федор Добронравов в понедельник в 16.30 в ГКЗ. Здесь любимый миллионами актер представит фильм «Жили-были». Приходите поддержать Федора Добронравова и посмотреть добрую комедию.

Получить премию «За вклад в чувство юмора страны» и порадовать туляков своим выступлением приехала заслуженная артистка России Елена Воробей. Елена привезла с собой целую плеяду звезд эстрады — Машу Распутину, Лайму Вайкуле, Любовь Успенскую, Аллу Пугачеву, Натали, Кончиту Вурст… Конечно, все эти образы актриса представила сама в своих блестящих пародиях, причем на переодевание и смену париков у Елены уходили считанные секунды.

Премию Елене Воробей вручил народный артист России Эммануил Виторган.

- Сегодня эта замечательная девочка играет и в драматическом спектакле, — рассказал Виторган тулякам. — И если в ваш город приедет этот спектакль, обязательно приходите! Он зачитал приветствие: «Мы жили бы грустнее, хоть убей, когда бы не Елена Воробей. Так пусть ничто на свете не прервет ее высокий творческий полет».

- Русский язык такой великий и могучий! Все время появляются новые слова. Например, втулить. Мне кажется, его до сих пор толковали неправильно. Втулить — это приехать в Тулу, получить колоссальное удовольствие, заряд позитива, пообщаться с любимыми артистами. Настоящий Октоберфет здесь, в Туле, с пряниками, чаем… Огромное спасибо судьбе за такие встречи и такие награды.

Торжественное закрытие фестиваля, подведение итогов и награждение победителей состоится в пятницу, 20 октября. А пока туляков ждет насыщенная программа бесплатных кинопоказов. Так что, друзья, все в кино!

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:02 +4
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