Тульский Роспотребнадзор раскрыл секрет чистых рук

Ученые говорят, что на наших руках может находиться от 2 млн до 140 млн бактерий. Под часами, браслетом, обручальным кольцом может прятаться больше бактерий, чем жителей во всей Европе.

Самые грязные вещи на свете – это деньги, банкоматы, мобильники, дамские сумочки, клавиатуры компьютеров, пульты от телевизора, дверные ручки, кнопки лифта, офисные столы, ковры, шторы, ванны, на кухне — кухонная раковина, разделочные доски, губки для мытья посуды.

Мытье рук с мылом при возвращении домой из общественных мест или после поездки в общественном транспорте, после посещения туалета и перед едой позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций — почти на 25%.

Генеральной Ассамблеей ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения в 2008 году принято решение о проведении ежегодно 15 октября «Всемирного дня чистых рук». Его девиз – «Чистые руки спасают жизнь».

С начала 2017 года в Тульской области в целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями остается стабильной. Более 70% от всех заболевших составляют дети.

В настоящее время наиболее актуальными являются острые кишечные инфекции вирусной этиологии, вызванные ротавирусами, норовирусами, на которые приходится более 40% всех заболеваний. Ежегодно в Тульской области зарегистрируются единичные очаги групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной и ротавирусной этиологии среди учащихся детских образовательных учреждений.

Причиной этих инфекций в большинстве случаев послужило несоблюдение санитарных правил, в том числе правил личной гигиены.

Как правильно мыть руки

Мыть руки с мылом нужно не менее 10-15 секунд, после чего аккуратно смыть мыло водой в течение 10 секунд, не разбрызгивая воду, и насухо вытереть руки чистым полотенцем, лучше одноразовым бумажным или высушить струей теплого воздуха из электрополотенца.

Когда нужно мыть руки?

после посещения туалета;

перед приготовлением еды;

перед едой;

перед кормлением ребенка;

после прикосновения к сырому мясу и рыбе;

после очищения носа или чихания;

после прикосновения к животным, даже собственным;

после посещения общественных мест;

после посещения общественного транспорта;

после уборки;

после контакта с грязной обувью или ветошью;

после ухода за больными;

после контакта с вещами и выделениями больного;

до и после обработки раны;

и просто, если руки грязные или давно не мытые.

Если вы не имеете возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь для их обработки антибактериальными влажными салфетками.