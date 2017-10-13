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Тульский Роспотребнадзор раскрыл секрет чистых рук

Тульский Роспотребнадзор раскрыл секрет чистых рук

15 октября – Всемирный день чистых рук. А вы правильно моете руки?

Ученые говорят, что на наших руках может находиться от 2 млн до 140 млн бактерий. Под часами, браслетом, обручальным кольцом может прятаться больше бактерий, чем жителей во всей Европе.

Самые грязные вещи на свете – это деньги, банкоматы, мобильники, дамские сумочки, клавиатуры компьютеров, пульты от телевизора, дверные ручки, кнопки лифта, офисные столы, ковры, шторы, ванны, на кухне — кухонная раковина, разделочные доски, губки для мытья посуды.

Мытье рук с мылом при возвращении домой из общественных мест или после поездки в общественном транспорте, после посещения туалета и перед едой позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций — почти на 25%.

Генеральной Ассамблеей ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения в 2008 году принято решение о проведении ежегодно 15 октября «Всемирного дня чистых рук». Его девиз – «Чистые руки спасают жизнь».

С начала 2017 года в Тульской области в целом эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями остается стабильной. Более 70% от всех заболевших составляют дети.

В настоящее время наиболее актуальными являются острые кишечные инфекции вирусной этиологии, вызванные ротавирусами, норовирусами, на которые приходится более 40% всех заболеваний. Ежегодно в Тульской области зарегистрируются единичные очаги групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной и ротавирусной этиологии среди учащихся детских образовательных учреждений.

Причиной этих инфекций в большинстве случаев послужило несоблюдение санитарных правил, в том числе правил личной гигиены.

Как правильно мыть руки

Мыть руки с мылом нужно не менее 10-15 секунд, после чего аккуратно смыть мыло водой в течение 10 секунд, не разбрызгивая воду, и насухо вытереть руки чистым полотенцем, лучше одноразовым бумажным или высушить струей теплого воздуха из электрополотенца.

Когда нужно мыть руки?

  • после посещения туалета;
  • перед приготовлением еды;
  • перед едой;
  • перед кормлением ребенка;
  • после прикосновения к сырому мясу и рыбе;
  • после очищения носа или чихания;
  • после прикосновения к животным, даже собственным;
  • после посещения общественных мест;
  • после посещения общественного транспорта;
  • после уборки;
  • после контакта с грязной обувью или ветошью;
  • после ухода за больными;
  • после контакта с вещами и выделениями больного;
  • до и после обработки раны;
  • и просто, если руки грязные или давно не мытые.

Если вы не имеете возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь для их обработки антибактериальными влажными салфетками.

 

сегодня, в 09:24 +2
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