Где в Туле не будет электроэнергии 12 октября
Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают об отключении электричества по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 1, 3-а, 25,
- ул. Советская, 23,
- ул. Революции, 17,
- п. Дачный: Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- 4-й Дачный пр-д, 16,
- ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.),
- ул. Токарева, 47, 57, 58, 49,
- Промышленный пр-д, 6,
- ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,
- ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,
- ул. Седова, 1, 2,
- ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29, 25-а, 32-б,
- ул. Свободы, 13-33,
- ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55-а, 76-а, 78, 76, 74, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в,
- ул. Бундурина, 13-23, 18-32,
- ул. Пушкинская, 33,
- Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12,
- ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. Чмутова, 10-64 (чётн.), 2, 4, 6, 5-15 (нечётн.),
- ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. Б. Кулига, 2-57,
- ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Волкова, 13,
- п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
- ул. Чкалова, 14, 16,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (нечётн.),
- ул. Верещагина, 1-22, 1-а-в, 2-а,
- ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 33-39 (нечётн.), 22-38 (чётн.),
- ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а,
- ул. Леваневского, 1-9,
- ул. Головина, 1-12,
- ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.).
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