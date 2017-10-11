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Где в Туле не будет электроэнергии 12 октября

Где в Туле не будет электроэнергии 12 октября

Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают об отключении электричества по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 1, 3-а, 25,
  • ул. Советская, 23,
  • ул. Революции, 17,
  • п. Дачный: Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
  • 4-й Дачный пр-д, 16,
  • ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.),
  • ул. Токарева, 47, 57, 58, 49,
  • Промышленный пр-д, 6,
  • ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,
  • ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,
  • ул. Седова, 1, 2,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29, 25-а, 32-б,
  • ул. Свободы, 13-33,
  • ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55-а, 76-а, 78, 76, 74, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в,
  • ул. Бундурина, 13-23, 18-32,
  • ул. Пушкинская, 33,
  • Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12,
  • ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Чмутова, 10-64 (чётн.), 2, 4, 6, 5-15 (нечётн.),
  • ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. Б. Кулига, 2-57,
  • ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Волкова, 13,
  • п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (нечётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 1-а-в, 2-а,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 33-39 (нечётн.), 22-38 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а,
  • ул. Леваневского, 1-9,
  • ул. Головина, 1-12,
  • ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +1
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