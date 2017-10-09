Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле проверят качество отопления в квартирах
Мониторинг начнется в ноябре.
Начало отопительного сезона в Туле стало основной темой оперативного совещания в администрации города.
Сити-менеджер регионального центра Евгений Авилов отметил, что в предыдущие отопительные периоды жители не раз жаловались на качество отопления в квартирах.
– С 1 ноября поручаю начать мониторинг качества теплоснабжения. У жителей часто возникают вопросы именно по качеству – температурный режим, – сказал Евгений Авилов.
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