В Туле проверят качество отопления в квартирах

Фото Дмитрия Дзюбина.

Начало отопительного сезона в Туле стало основной темой оперативного совещания в администрации города.

Сити-менеджер регионального центра Евгений Авилов отметил, что в предыдущие отопительные периоды жители не раз жаловались на качество отопления в квартирах.

– С 1 ноября поручаю начать мониторинг качества теплоснабжения. У жителей часто возникают вопросы именно по качеству – температурный режим, – сказал Евгений Авилов.