Погода в Туле 10 октября: переменная облачность, дождь, до 12 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от 7 до 12 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.