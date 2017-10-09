Погода в Туле 10 октября: переменная облачность, дождь, до 12 градусов тепла
Синоптики обещают лёгкий южный ветер и низкое атмосферное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от 7 до 12 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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