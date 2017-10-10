В Алексине экс-сотрудница полиции за деньги регистрировала оружие на граждан

В результате ее незаконных действий пяти собственникам оружия причинен ущерб на 68 тысяч рублей.

Собранные следственными органами СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летней бывшей сотруднице полиции. Ее признали виновной в п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что с мая по сентябрь 2016 года инспектор группы лицензионно-разрешительной работы МО МВД России «Алексинский», получая от граждан заявления об уничтожении охотничьего оружия, в нарушение требований законодательства, не сдавала ружья для уничтожения.

Вместо этого сотрудница полиции незаконно перерегистрировала оружие на других граждан, оформляя им разрешения на его хранение и ношение. За это женщина получала денежное вознаграждение.

В результате ее незаконных действий пяти собственникам оружия причинен материальный ущерб на общую сумму 68 тысяч рублей.

Кроме того, в период с марта 2015 года по февраль 2016 года сотрудница полиции незаконно перерегистрировала на имя своего знакомого ранее изъятую из оборота казачью шашку и кинжал, оформив лицензию на приобретение холодного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти и выполнением административно-хозяйственных функций в органах внутренних дел, на срок 3 года.