В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Он пропал еще в августе 2017 года.

В деревне Тихвинка в Ленинском районе 5 августа пропал Алексей Юрьевич Федоров, 1979 года рождения. Он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

К поискам пропавшего подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с каштановым отливом, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на губе

Был одет: светлая футболка, синие спортивные штаны, сланцы.