В Туле разыскивают пропавшего мужчину
Он пропал еще в августе 2017 года.
В деревне Тихвинка в Ленинском районе 5 августа пропал Алексей Юрьевич Федоров, 1979 года рождения. Он ушел из дома и до сих пор не вернулся.
К поискам пропавшего подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с каштановым отливом, глаза голубые.
Особые приметы: шрам на губе
Был одет: светлая футболка, синие спортивные штаны, сланцы.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.
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