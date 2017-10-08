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В Туле разыскивают пропавшего мужчину

В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Он пропал еще в августе 2017 года.

В деревне Тихвинка в Ленинском районе 5 августа пропал Алексей Юрьевич Федоров, 1979 года рождения. Он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

К поискам пропавшего подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с каштановым отливом, глаза голубые.

Особые приметы: шрам на губе

Был одет: светлая футболка, синие спортивные штаны, сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:22 +1
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