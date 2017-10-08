Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
В ДТП под Ефремовом погибли два человека
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Серьезное ДТП произошло сегодня, 8 октября, в 5.55. На автодороге «Лопатково-Ефремов» (недалеко от деревни Иноземка, Ефремовский район) 28-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан X-Trail».
В аварии погибли водитель «Калины» и его 36-летний пассажир. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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