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В ДТП под Ефремовом погибли два человека
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП под Ефремовом погибли два человека

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 8 октября, в 5.55. На автодороге «Лопатково-Ефремов» (недалеко от деревни Иноземка, Ефремовский район) 28-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан X-Trail».

В аварии погибли водитель «Калины» и его 36-летний пассажир. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:30 0
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