новости
новости
Регистрация
Тульские приставы нашли способ взыскать с бизнесмена 2 млн рублей

Тульские приставы нашли способ взыскать с бизнесмена 2 млн рублей

Они просто рассказали должнику, что такое исполнительский сбор 7% от суммы долга. И проблема решилась.

В отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина А.

Он имел задолженность по налогам от предпринимательской деятельности на сумму более 2 млн рублей.

Предприниматель поинтересовался, как можно повременить с оплатой задолженности. Но судебный пристав рассказал ему, что в случае неуплаты долга в установленный срок приставы могут арестовать средства на банковском счете должника, его имущество и транспорт.

Кроме того, неуплата в добровольный срок влечет взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию.

Узнав об этом, должник, не желая оплачивать исполнительский сбор, немедленно оплатил задолженность: 2 миллиона быстро нашлись.

 

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения.

Следует отметить, что исполнительский сбор взыскивается отдельно от основной задолженности и является мерой, носящий предупредительный характер и направленной на скорейшее исполнение требований взыскателя по исполнительному производству.

сегодня, в 10:37 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
долгисудебные приставыисполнительский сбор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицком районе «Рено» опрокинулся в кювет
В Богородицком районе «Рено» опрокинулся в кювет
В Туле определили победителей конкурса «Мой любимый учитель»
В Туле определили победителей конкурса «Мой любимый учитель»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.