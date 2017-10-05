Тульские приставы нашли способ взыскать с бизнесмена 2 млн рублей

Они просто рассказали должнику, что такое исполнительский сбор 7% от суммы долга. И проблема решилась.

В отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина А.

Он имел задолженность по налогам от предпринимательской деятельности на сумму более 2 млн рублей.

Предприниматель поинтересовался, как можно повременить с оплатой задолженности. Но судебный пристав рассказал ему, что в случае неуплаты долга в установленный срок приставы могут арестовать средства на банковском счете должника, его имущество и транспорт.

Кроме того, неуплата в добровольный срок влечет взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию.

Узнав об этом, должник, не желая оплачивать исполнительский сбор, немедленно оплатил задолженность: 2 миллиона быстро нашлись.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения.

Следует отметить, что исполнительский сбор взыскивается отдельно от основной задолженности и является мерой, носящий предупредительный характер и направленной на скорейшее исполнение требований взыскателя по исполнительному производству.