Фото inorehovo.ru
В Туле продолжается пуск отопления
Сейчас тепло поступает более чем в 2000 домов.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, по состоянию на 1 октября 2017 года в городе запущены 176 котельных из 179.
Сейчас тепло поступает в 2095 многоквартирных жилых домов из 3098:
Зареченский территориальный округ:
- ул. Арсенальная – частично;
- ул. Большая – частично;
- ул. Галкина – частично;
- пр-д Гарнизонный – полностью;
- ул. Гагарина – полностью;
- ул. Демидовская – частично;
- ул. Литейная – частично;
- ул. Луначарского – частично;
- ул. М. Горького – частично;
- ул. Максимовского – частично;
- ул. Октябрьская – частично;
- ул. Пузакова – частично;
- ул. Курковая – полностью;
- ул. Ряжская – частично;
- ул. Штыковая – частично;
- ул. Комсомольская – частично;
- ул. М. Гончары – частично;
- ул. Нормандии-Неман – частично;
- ул. Токарева – частично;
- пр-д Промышленный – частично;
- ул. Железнодорожная – частично;
- ул. Хомяковская – частично;
- ст. Хомяково – полностью;
- наб. Дрейера – полностью;
- пер. Кирпичный – частично;
- ул. Пионерская – частично;
- ул. Заварная – частично;
- п. Рождественский – полностью;
- п. Обидимо – полностью;
- п. Октябрьский – частично;
- с Архангельское — полностью;
- п. Барсуки — частично.
Центральный территориальный округ:
- пр. Ленина - частично;
- ул. Кауля – частично;
- ул. Перекопская – частично;
- ул. Новомосковская – частично;
- ул. Михеева – частично;
- ул. Тимирязева – частично;
- ул. Л.Толстого – частично;
- ул. Вознесенского – частично;
- ул. Рязанская – частично;
- ул. Волоховская – частично;
- ул. Клюева – частично;
- ул. Циолковского – частично;
- ул. Пархоменко – полностью;
- мкр Левобережный – полностью;
- ул. Мезенцева – частично;
- ул. Н.Руднева – частично;
- ул. Некрасова – частично;
- п. Ильинка – полностью;
- п. Петелино – полностью;
- мкр Скуратовский – частично;
- п. Комсомольский – частично.
Пролетарский территориальный округ:
- ул. Немцова - частично;
- ул. Дементьева - частично;
- 2-й проезд Металлургов - частично;
- ул. Волкова - частично;
- ул. Шухова - частично;
- ул. Кутузова – частично;
- ул. Ложевая – частично;
- ул. Степанова – частично;
- ул. Чапаева – частично;
- ул. Пролетарская – частично;
- ул. Плеханова – частично;
- ул. Декабристов – частично;
- ул. Металлургов – частично;
- ул. Замочная – полностью;
- ул. Калинина – полностью;
- ул. Марата – полностью;
- ул. Баженова – частично;
- ул. Зорге – полностью;
- ул. Маяковского – полностью;
- ул. Серова – полностью;
- ул. Гайдара – полностью;
- ул. Чаплыгина – полностью;
- ул. М. Мазая – частично;
- ул. Мартеновская – полностью;
- ул. Доватора – полностью;
- Театральный переулок – полностью;
- ул. Бардина – частично;
- ул. Гастелло – полностью;
- ул. Краснодонцев – полностью;
- ул. Щегловская засека – частично;
- ул. Приупская – частично;
- 1-проезд Металлургов – частично;
- ул. Д. Гумилевской – полностью;
- ул. Столетова – полностью;
- ул. Н. Островского – полностью;
- ул. Комарова – полностью;
- п. Молодежный, ул. Центральная – полностью;
- ул. Карбышева – полностью;
- ул. Каракозова – частично.
- Советский территориальный округ:
- ул. Агеева – частично;
- ул. Белкина – частично;
- ул. Болдина – частично;
- ул. Братьев Жабровых – полностью;
- ул. Бундурина – частично;
- ул. Вересаева – частично;
- ул. Гоголевская – частично;
- Гражданский переулок – полностью;
- ул. Демонстрации – частично;
- ул. Дмитрия Ульянова – частично;
- ул. Каминского – полностью;
- Красноармейский проспект – частично;
- ул. Лейтейзена – частично;
- проспект Ленина – частично;
- улица Ленина – полностью;
- ул. Мира – частично;
- ул. Оружейная – частично;
- ул. Первомайская – частично;
- ул. Халтурина – частично;
- ул. Пушкинская – частично;
- ул. Революции – частично;
- ул. Смидович – частично;
- ул. Советская – частично;
- ул. Сойфера – частично;
- ул. Софьи Перовской – частично;
- ул. Ф. Смирнова – полностью;
- ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
- ул. Ф. Энгельса – частично;
- ул. 9 Мая – частично;
- ул. К. Цеткин – полностью.
Привокзальный территориальный округ:
- Одоевское шоссе (частично);
- 18 проезд Мясново;
- ул. Полюсная;
- ул. Санаторная;
- ул. Дмитрия Ульянова (частично);
- ул. Костычева (частично);
- ул. Сурикова (частично);
- ул. Оружейная (частично);
- ул. Макаренко (частично);
- Калужское шоссе;
- ул. Тихмянова (частично);
- ул. Болотова;
- ул. Кабакова;
- ул. М. Жукова;
- Парашютный проезд;
- ул. Рогова (частично);
- ул. 9 Мая (частично);
- ул. Ползунова (частично);
- ул. 2 Прокатная;
- 6 проезд Мясново (частично);
- 7 проезд Мясново;
- 4-й проезд Мясново (частично);
- ул. Смидович (частично);
- 6-й Полюсный проезд;
- ул. Прокудина;
- д. Нижняя Китаевка;
- ул. Зеленая;
- ул. Г. Маргелова;
- п. Иншинский;
- п. Рассвет;
- п. Ударник;
- ул. Серебровская (частично);
- п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
- п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
- п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
- п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
- п. Косая Гора, ул. Шмидта.
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