В Туле продолжается пуск отопления

Фото inorehovo.ru

Сейчас тепло поступает более чем в 2000 домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, по состоянию на 1 октября 2017 года в городе запущены 176 котельных из 179.

Сейчас тепло поступает в 2095 многоквартирных жилых домов из 3098:

Зареченский территориальный округ:

ул. Арсенальная – частично;

ул. Большая – частично;

ул. Галкина – частично;

пр-д Гарнизонный – полностью;

ул. Гагарина – полностью;

ул. Демидовская – частично;

ул. Литейная – частично;

ул. Луначарского – частично;

ул. М. Горького – частично;

ул. Максимовского – частично;

ул. Октябрьская – частично;

ул. Пузакова – частично;

ул. Курковая – полностью;

ул. Ряжская – частично;

ул. Штыковая – частично;

ул. Комсомольская – частично;

ул. М. Гончары – частично;

ул. Нормандии-Неман – частично;

ул. Токарева – частично;

пр-д Промышленный – частично;

ул. Железнодорожная – частично;

ул. Хомяковская – частично;

ст. Хомяково – полностью;

наб. Дрейера – полностью;

пер. Кирпичный – частично;

ул. Пионерская – частично;

ул. Заварная – частично;

п. Рождественский – полностью;

п. Обидимо – полностью;

п. Октябрьский – частично;

с Архангельское — полностью;

п. Барсуки — частично.

Центральный территориальный округ:

пр. Ленина - частично;

ул. Кауля – частично;

ул. Перекопская – частично;

ул. Новомосковская – частично;

ул. Михеева – частично;

ул. Тимирязева – частично;

ул. Л.Толстого – частично;

ул. Вознесенского – частично;

ул. Рязанская – частично;

ул. Волоховская – частично;

ул. Клюева – частично;

ул. Циолковского – частично;

ул. Пархоменко – полностью;

мкр Левобережный – полностью;

ул. Мезенцева – частично;

ул. Н.Руднева – частично;

ул. Некрасова – частично;

п. Ильинка – полностью;

п. Петелино – полностью;

мкр Скуратовский – частично;

п. Комсомольский – частично.

Пролетарский территориальный округ:

ул. Немцова - частично;

ул. Дементьева - частично;

2-й проезд Металлургов - частично;

ул. Волкова - частично;

ул. Шухова - частично;

ул. Кутузова – частично;

ул. Ложевая – частично;

ул. Степанова – частично;

ул. Чапаева – частично;

ул. Пролетарская – частично;

ул. Плеханова – частично;

ул. Декабристов – частично;

ул. Металлургов – частично;

ул. Замочная – полностью;

ул. Калинина – полностью;

ул. Марата – полностью;

ул. Баженова – частично;

ул. Зорге – полностью;

ул. Маяковского – полностью;

ул. Серова – полностью;

ул. Гайдара – полностью;

ул. Чаплыгина – полностью;

ул. М. Мазая – частично;

ул. Мартеновская – полностью;

ул. Доватора – полностью;

Театральный переулок – полностью;

ул. Бардина – частично;

ул. Гастелло – полностью;

ул. Краснодонцев – полностью;

ул. Щегловская засека – частично;

ул. Приупская – частично;

1-проезд Металлургов – частично;

ул. Д. Гумилевской – полностью;

ул. Столетова – полностью;

ул. Н. Островского – полностью;

ул. Комарова – полностью;

п. Молодежный, ул. Центральная – полностью;

ул. Карбышева – полностью;

ул. Каракозова – частично.

Советский территориальный округ:

ул. Агеева – частично;

ул. Белкина – частично;

ул. Болдина – частично;

ул. Братьев Жабровых – полностью;

ул. Бундурина – частично;

ул. Вересаева – частично;

ул. Гоголевская – частично;

Гражданский переулок – полностью;

ул. Демонстрации – частично;

ул. Дмитрия Ульянова – частично;

ул. Каминского – полностью;

Красноармейский проспект – частично;

ул. Лейтейзена – частично;

проспект Ленина – частично;

улица Ленина – полностью;

ул. Мира – частично;

ул. Оружейная – частично;

ул. Первомайская – частично;

ул. Халтурина – частично;

ул. Пушкинская – частично;

ул. Революции – частично;

ул. Смидович – частично;

ул. Советская – частично;

ул. Сойфера – частично;

ул. Софьи Перовской – частично;

ул. Ф. Смирнова – полностью;

ул. Тульского Рабочего Полка – частично;

ул. Ф. Энгельса – частично;

ул. 9 Мая – частично;

ул. К. Цеткин – полностью.

Привокзальный территориальный округ: