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В Туле продолжается пуск отопления
Фото inorehovo.ru

В Туле продолжается пуск отопления

Сейчас тепло поступает более чем в 2000 домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, по состоянию на 1 октября 2017 года в городе запущены 176 котельных из 179.

Сейчас тепло поступает в 2095 многоквартирных жилых домов из 3098: 

Зареченский территориальный округ:

  • ул. Арсенальная – частично;
  • ул. Большая – частично;
  • ул. Галкина – частично;
  • пр-д Гарнизонный – полностью;
  • ул. Гагарина – полностью;
  • ул. Демидовская – частично;
  • ул. Литейная – частично;
  • ул. Луначарского – частично;
  • ул. М. Горького – частично;
  • ул. Максимовского – частично;
  • ул. Октябрьская – частично;
  • ул. Пузакова – частично;
  • ул. Курковая – полностью;
  • ул. Ряжская – частично;
  • ул. Штыковая – частично;
  • ул. Комсомольская – частично;
  • ул. М. Гончары – частично;
  • ул. Нормандии-Неман – частично;
  • ул. Токарева – частично;
  • пр-д Промышленный – частично;
  • ул. Железнодорожная – частично;
  • ул. Хомяковская – частично;
  • ст. Хомяково – полностью;
  • наб. Дрейера – полностью;
  • пер. Кирпичный – частично;
  • ул. Пионерская – частично;
  • ул. Заварная – частично;
  • п. Рождественский – полностью;
  • п. Обидимо – полностью;
  • п. Октябрьский – частично;
  • с Архангельское — полностью;
  • п. Барсуки — частично.

Центральный территориальный округ:

  • пр. Ленина - частично;
  • ул. Кауля – частично;
  • ул. Перекопская – частично;
  • ул. Новомосковская – частично;
  • ул. Михеева – частично;
  • ул. Тимирязева – частично;
  • ул. Л.Толстого – частично;
  • ул. Вознесенского – частично;
  • ул. Рязанская – частично;
  • ул. Волоховская – частично;
  • ул. Клюева – частично;
  • ул. Циолковского – частично;
  • ул. Пархоменко – полностью;
  • мкр Левобережный – полностью;
  • ул. Мезенцева – частично;
  • ул. Н.Руднева – частично;
  • ул. Некрасова – частично;
  • п. Ильинка – полностью;
  • п. Петелино – полностью;
  • мкр Скуратовский – частично;
  • п. Комсомольский – частично.

Пролетарский территориальный округ:

  • ул. Немцова - частично;
  • ул. Дементьева - частично;
  • 2-й проезд Металлургов - частично;
  • ул. Волкова - частично;
  • ул. Шухова - частично;
  • ул. Кутузова – частично;
  • ул. Ложевая – частично;
  • ул. Степанова – частично;
  • ул. Чапаева – частично;
  • ул. Пролетарская – частично;
  • ул. Плеханова – частично;
  • ул. Декабристов – частично;
  • ул. Металлургов – частично;
  • ул. Замочная – полностью;
  • ул. Калинина – полностью;
  • ул. Марата – полностью;
  • ул. Баженова – частично;
  • ул. Зорге – полностью;
  • ул. Маяковского – полностью;
  • ул. Серова – полностью;
  • ул. Гайдара – полностью;
  • ул. Чаплыгина – полностью;
  • ул. М. Мазая – частично;
  • ул. Мартеновская – полностью;
  • ул. Доватора – полностью;
  • Театральный переулок – полностью;
  • ул. Бардина – частично;
  • ул. Гастелло – полностью;
  • ул. Краснодонцев – полностью;
  • ул. Щегловская засека – частично;
  • ул. Приупская – частично;
  • 1-проезд Металлургов – частично;
  • ул. Д. Гумилевской – полностью;
  • ул. Столетова – полностью;
  • ул. Н. Островского – полностью;
  • ул. Комарова – полностью;
  • п. Молодежный, ул. Центральная – полностью;
  • ул. Карбышева – полностью;
  • ул. Каракозова – частично.
  • Советский территориальный округ:
  • ул. Агеева – частично;
  • ул. Белкина – частично;
  • ул. Болдина – частично;
  • ул. Братьев Жабровых – полностью;
  • ул. Бундурина – частично;
  • ул. Вересаева – частично;
  • ул. Гоголевская – частично;
  • Гражданский переулок – полностью;
  • ул. Демонстрации – частично;
  • ул. Дмитрия Ульянова – частично;
  • ул. Каминского – полностью;
  • Красноармейский проспект – частично;
  • ул. Лейтейзена – частично;
  • проспект Ленина – частично;
  • улица Ленина – полностью;
  • ул. Мира – частично;
  • ул. Оружейная – частично;
  • ул. Первомайская – частично;
  • ул. Халтурина – частично;
  • ул. Пушкинская – частично;
  • ул. Революции – частично;
  • ул. Смидович – частично;
  • ул. Советская – частично;
  • ул. Сойфера – частично;
  • ул. Софьи Перовской – частично;
  • ул. Ф. Смирнова – полностью;
  • ул. Тульского Рабочего Полка – частично;
  • ул. Ф. Энгельса – частично;
  • ул. 9 Мая – частично;
  • ул. К. Цеткин – полностью.

Привокзальный территориальный округ:

  • Одоевское шоссе (частично);
  • 18 проезд Мясново;
  • ул. Полюсная;
  • ул. Санаторная;
  • ул. Дмитрия Ульянова (частично);
  • ул. Костычева (частично);
  • ул. Сурикова (частично);
  • ул. Оружейная (частично);
  • ул. Макаренко (частично);
  • Калужское шоссе;
  • ул. Тихмянова (частично);
  • ул. Болотова;
  • ул. Кабакова;
  • ул. М. Жукова;
  • Парашютный проезд;
  • ул. Рогова (частично);
  • ул. 9 Мая (частично);
  • ул. Ползунова (частично);
  • ул. 2 Прокатная;
  • 6 проезд Мясново (частично);
  • 7 проезд Мясново;
  • 4-й проезд Мясново (частично);
  • ул. Смидович (частично);
  • 6-й Полюсный проезд;
  • ул. Прокудина;
  • д. Нижняя Китаевка;
  • ул. Зеленая;
  • ул. Г. Маргелова;
  • п. Иншинский;
  • п. Рассвет;
  • п. Ударник;
  • ул. Серебровская (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Пушкина (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Зеленая (частично);
  • п. Косая Гора, ул. М. Горького (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Октябрьская (частично);
  • п. Косая Гора, ул. Шмидта.
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:10 +2
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