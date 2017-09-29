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Инспекторы Госавтоинспекции провели в Тульской области «День ПДД»
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Инспекторы Госавтоинспекции провели в Тульской области «День ПДД»

Полицейские пообщались со школьниками, провели познавательную викторину и вручили ребятам «удостоверения юных пешеходов».

В рамках «Недели безопасности» во всех образовательных учреждениях региона проходят уроки безопасности, дорожные праздники, тематические флешмобы и конкурсы по ПДД. Об этом сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Инспекторы напоминают детям об основах безопасного и законопослушного поведения на дороге. Учащийся и воспитанники школьных и дошкольных образовательных учреждений подробно анализируют свой маршрут «Дом – школа (детский сад) – дом», прорабатывают возможные опасные дорожные ситуации и учатся их избегать.

В Ясногорске сотрудники УГИБДД провели профилактические беседы с детьми по основным Правилам дорожного движения, особое внимание уделив юным велосипедистам, так как многие школьники используют его для передвижения в по городу. Детям напомнили о необходимости использовать не только защитную экипировку, но и оборудовать свой транспорт светоотражающими элементами.

В одной из школ Новомосковска полицейские провели «День ПДД». Была организована познавательная викторина на знание Правил дорожного движения, состоялось торжественное посвящение первоклассников в юные пешеходы. На традиционной школьной линейке школьникам вручили «удостоверения юных пешеходов» с основными правилами безопасного поведения на дороге.

Старшеклассники совместно с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции подготовили письма для водителей с пожеланиями никогда не нарушать ПДД и не забывать о самых юных участниках дорожного движения, ведь в большинстве случаев их безопасность зависит от взрослых. Письма детей были вручены водителям в ходе профилактического рейда «Детский патруль».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
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Тульская областьЯсногорскНовомосковск

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