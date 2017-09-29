С 1 октября в Тульской области стартует новый охотничий сезон

Фото пресс-службы правительства ТО.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

С 1 октября по 31 декабря 2017 года в области будет открыта охота на кабанов, лосей, оленей и косуль. На норку американскую, белку обыкновенную, куницу (лесную и каменную), хоря лесного охотиться можно по 28 февраля, а на зайцев — до конца января 2018 года.

По словам Алексея Королева, на данный момент в регионе существуют 105 охотничьих хозяйств, 28 из них — общедоступные.

«В охотничьих хозяйствах области приобретается современная техника и оборудование, из других регионов завозятся особи животных для улучшения генофонда. Строятся современные зоны отдыха для охотников, для привлечения туристов и отдыхающих», — сказал председатель комитета.

Алексей Королёв также добавил, что на территории региона сейчас зарегистрировано около 38 тысяч охотников. Комитет продолжает борьбу с браконьерством. В 2017 году составлено 95 административных протоколов и заведено 3 уголовных дела за причинение крупного ущерба.

По словам руководителя ведомства, выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Чтобы получить документ, заявку нужно подать через портал госуслуг, согласование займет около пяти дней.

К слову, уже завтра, 30 сентября, в Туле состоится фестиваль охоты, который откроет специально приглашенный гость Николай Валуев. Полная афиша здесь.