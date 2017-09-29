новости
новости
Регистрация
С 1 октября в Тульской области стартует новый охотничий сезон
Фото пресс-службы правительства ТО.

С 1 октября в Тульской области стартует новый охотничий сезон

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

С 1 октября по 31 декабря 2017 года в области будет открыта охота на кабанов, лосей, оленей и косуль. На норку американскую, белку обыкновенную, куницу (лесную и каменную), хоря лесного охотиться можно по 28 февраля, а на зайцев — до конца января 2018 года.

По словам Алексея Королева, на данный момент в регионе существуют 105 охотничьих хозяйств, 28 из них — общедоступные.

«В охотничьих хозяйствах области приобретается современная техника и оборудование, из других регионов завозятся особи животных для улучшения генофонда. Строятся современные зоны отдыха для охотников, для привлечения туристов и отдыхающих», — сказал председатель комитета.

Алексей Королёв также добавил, что на территории региона сейчас зарегистрировано около 38 тысяч охотников. Комитет продолжает борьбу с браконьерством. В 2017 году составлено 95 административных протоколов и заведено 3 уголовных дела за причинение крупного ущерба.

По словам руководителя ведомства, выдача охотничьих билетов полностью переведена в электронный вид. Чтобы получить документ, заявку нужно подать через портал госуслуг, согласование займет около пяти дней.

 

К слову, уже завтра, 30 сентября, в Туле состоится фестиваль охоты, который откроет специально приглашенный гость Николай Валуев. Полная афиша здесь.

сегодня, в 15:42 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Королев
Место
Тула
Прочее
сезон охоты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пенсии неработающих пенсионеров повысят на 3,7%
Пенсии неработающих пенсионеров повысят на 3,7%
В Туле открыли памятник академику Аркадию Шипунову
В Туле открыли памятник академику Аркадию Шипунову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.