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В Тульском ЗАГСе подвели итоги конкурса на лучшего ведущего торжественной церемонии
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Тульском ЗАГСе подвели итоги конкурса на лучшего ведущего торжественной церемонии

В конкурсе участвовали 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.

В Туле подвели итоги областного конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии». Он стал частью юбилейного марафона, посвященного 100-летию органов ЗАГС в России.

В конкурсе приняли участие 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.

Комиссия оценивала участников по 6 критериям, в том числе постановка речи, эстетичность, художественное исполнение церемонии, психологический контакт с молодоженами и гостями, присутствующими на церемонии.

В результате первые места заняли сотрудницы ЗАГС города Тулы:

  • первое место — Татьяна Рубцова;
  • второе место — Злата Ткачёва;
  • третье место разделили Мария Бжассо и Екатерина Леготина.

Специальные призы за оригинальность проведения торжественной церемонии жюри отдало Екатерине Ермолычевой и Екатерине Ефремовой.

 

 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:57 0
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