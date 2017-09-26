В Тульском ЗАГСе подвели итоги конкурса на лучшего ведущего торжественной церемонии

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В конкурсе участвовали 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.

В Туле подвели итоги областного конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии». Он стал частью юбилейного марафона, посвященного 100-летию органов ЗАГС в России.

В конкурсе приняли участие 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.

Комиссия оценивала участников по 6 критериям, в том числе постановка речи, эстетичность, художественное исполнение церемонии, психологический контакт с молодоженами и гостями, присутствующими на церемонии.

В результате первые места заняли сотрудницы ЗАГС города Тулы:

первое место — Татьяна Рубцова;

второе место — Злата Ткачёва;

третье место разделили Мария Бжассо и Екатерина Леготина.

Специальные призы за оригинальность проведения торжественной церемонии жюри отдало Екатерине Ермолычевой и Екатерине Ефремовой.