В Тульском ЗАГСе подвели итоги конкурса на лучшего ведущего торжественной церемонии
В конкурсе участвовали 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.
В Туле подвели итоги областного конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии». Он стал частью юбилейного марафона, посвященного 100-летию органов ЗАГС в России.
В конкурсе приняли участие 15 сотрудников ЗАГС из шести муниципальных образований региона.
Комиссия оценивала участников по 6 критериям, в том числе постановка речи, эстетичность, художественное исполнение церемонии, психологический контакт с молодоженами и гостями, присутствующими на церемонии.
В результате первые места заняли сотрудницы ЗАГС города Тулы:
- первое место — Татьяна Рубцова;
- второе место — Злата Ткачёва;
- третье место разделили Мария Бжассо и Екатерина Леготина.
Специальные призы за оригинальность проведения торжественной церемонии жюри отдало Екатерине Ермолычевой и Екатерине Ефремовой.