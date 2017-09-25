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Молодых туляков приглашают стать донорами

Молодых туляков приглашают стать донорами

В Тульской области стартовала акция «День донорского совершеннолетия».

Каждый год областная служба крови приглашает молодых людей, достигших возраста 18 лет, отметить свое совершеннолетие сдачей крови для нуждающихся больных.

С 25 по 29 сентября основными посетителями Тульской областной станции переливания крови будут учащиеся высших и средних образовательных учреждений. Например, студенты ТулГУ ежегодно принимают участие в акции.

Специалисты Тульской областной станции переливания крови будут рады увидеть в рядах доноров молодых людей, готовых впервые сдать кровь. Их ждут в Туле, Новомосковске и Ефремове по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 31-22-63, приём с 8.00 до 12.30,
  • Тула, ул. Майская, д. 3, телефон: 48-21-37, прием с 8.00 до 12.00,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-А, телефон: (48762)6-28-67, прием с 8.00 до 13.00,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: (48741)5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:04 0
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