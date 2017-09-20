В Туле продолжается модернизация школьных столовых

С 1 сентября столовая тульской школы №50 превратилась в современный Центр здорового питания. Центр стал продолжением пилотного проекта администрации Тулы по модернизации школьного питания.

В 2017 году управление образования администрации города заключило контракт на поставку питания в образовательные учреждения с ООО «Торговый Дом СПП». За лето компания провела капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока.

Общая стоимость работ составила около 2 млн рублей: 950 000 рублей ушло на покупку нового оборудования, 570 000 рублей — на новую мебель, 180 000 рублей — на посуду, 200 000 рублей — на инвентарь и 380 000 рублей — на декор. В итоге столовая превратилась в современное городское кафе.

Светлана Гнидина, директор Центра образования №40 имени Героя Советского Союза И. А. Дементьева:

Светлана Гнидина – К радости Центра образования №40 школа №50 явилась продолжателем программы по модернизации школьных столовых, которую осуществляет администрация города Тулы. Мы очень рады, что наши дети могут в таких условиях получать двух- и трехразовое питание. Ежедневно в этой столовой завтракают и обедают более 770 учеников.

Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации города Тулы:

Татьяна Золотова – В этом году в Туле модернизировано две школьные столовые. В следующем планируется модернизация еще двух. Этот проект решает несколько задач: эстетическую и обновление пищеблока. В Центрах здорового питания разработано двухнедельное сбалансированное меню. Калорийность продукта и объем выхода полностью соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. Еженедельно за качеством питания в школьных столовых следит управление образования. В этом году в каждом Центре образования мы создаем совет, в который войдут родители учеников. Это позволит нам получать обратную связь.

За ближайшие три года планируется модернизировать все школьные столовые и пищеблоки в городе.

С 1 мая 2017 года в ЦО №40 реализуется еще один проект — введение электронных школьных карт. При помощи «школьной карты» ученики смогут оплачивать завтраки и обеды в школьной столовой. Пополнять карты через банкоматы будут родители учеников.

Как отмечает начальник управления образования Татьяна Золотова, проект «Школьная карта» будет решать комплекс задач. Карта станет пропуском в учебное заведение, с помощью нее можно будет контролировать пребывание детей в школах. Специальное оборудование и карты изготовила компания ООО «Торговый Дом СПП».