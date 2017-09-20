В Туле стартует всероссийская донорская акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом»

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно сдать 9 мл крови.

В рамках масштабного социального проекта Центра молекулярной диагностики (CMD) и Русфонда в Туле стартует благотворительная акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом», приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга. Акция пройдет с 21 по 28 сентября.

Акция направлена на расширение Национального регистра доноров костного мозга, созданного при поддержке Русфонда и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии. Сейчас в регистре насчитывается свыше 74 тысяч потенциальных доноров, уже проведено 185 трансплантаций костного мозга. Когда число потенциальных доноров достигнет 500 тысяч, для каждого второго больного смогут найти донора.

Стать участником акции может любой желающий – для этого необходимо прийти в медицинский офис CMD в городе-участнике акции и сдать 9 мл крови из вены на HLA-типирование. Взятие крови в период проведения акции будет проводиться ежедневно. Требования к потенциальному донору простые: возраст – от 18 до 45 лет, и отсутствие ВИЧ, гепатитов В или С, малярии, туберкулеза, злокачественных и аутоиммунных заболеваний. Убедительная просьба не употреблять алкоголь за сутки до сдачи крови.

Адреса и телефоны пункта сдачи крови на HLA-типирование в Туле: