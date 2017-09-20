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Тульский народный ансамбль «Варенька» отметит 15-летие большим концертом
Фото: vk.com/ansambl_varenka

Тульский народный ансамбль «Варенька» отметит 15-летие большим концертом

Тульские танцоры активно гастролируют и уже выступали в Белоруссии, США, Сербии, Македонии и других странах.

6 октября, в 18.30, на сцене тульского Центра культуры и досуга состоится праздничный вечер – концерт «15/35». Мероприятие приурочено к двум юбилеям: 15-летию народного хореографического ансамбля «Варенька» и 35-летию его бессменного руководителя и балетмейстера Сергея Кузнецова.

Ансамбль «Варенька» был создан в 2002 году. В первом наборе состояло всего четыре человека, а сегодня коллектив имеет три возрастные группы с общим числом участников более 30 танцоров. За свой культурный вклад в пропаганду русского творчества коллектив получил почетное звание «народного» в 2006 году.

«Варенька» активно гастролирует по России и странам зарубежья. Танцоры выступали на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Чеченской республики, Белоруссии, США, Сербии, Македонии. В родной Тульской области ансамбль зарекомендовал себя одним из лучших в жанре народного творчества.

На концерте будет представлена программа из самых удачных хореографических композиций ансамбля. Зрители смогут насладиться красотой русского национального костюма, музыки и мастерством танцоров, воспевающих традиции и искусство России, увидеть яркие фрагменты жизни русского народа.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +2
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