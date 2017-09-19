Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 сентября

Ремонт и профилактика пройдут в среду с 9 до 17 часов по следующим адресам:

пр-т Ленина, 79, 81, 81-а,

ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,

ул. Луначарского, 1, 10-б, 9, 12, 10, 8, 8-а,

ул. Октябрьская, 9, 7, 11,

ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,

Демидовская плотина, 1-а, 1-б,

ул. Луначарского, 12, 9, 1,

ул. Октябрьская, 3, 11, 9,

ул. Приупская, 5-а, 2, 3, 5,

ул. Металлургов, 79, 77, 83-а, 77-б,

п. Н-Скуратово, 36-46, 118, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 33, 46-а, 47-56, 61-66, 74-84, 94-102, 23-35,

ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),

ул. Болотникова, 1-28,

ул. С. Разина, 1-33,

п. Ст.-Овсянниково, 2

ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Чекалина, 2,

ул. Щедрина, 2, 4,

ул. Циолковского, 11,

ул. Ак. Обручева, 2, 1/6, 2-а, 3 к. 2; 5, 5 к. 1, к. 2,

ул. Н. Руднева, 12,

пер. Врубовой, 4-а,

пер. Отбойный, 1,

п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,

ул. Асфальтная, 8, 20, 2, 4,

ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,

Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),

1-й Клинской пр-д, 43-47-б,

1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),

ул. В. Краснослободская, 63,

2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),

ул. Профсоюзная, 16,

пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),

ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),

ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),

ул. Железнодорожная, 14-23,

ул. Октябрьская, 132.