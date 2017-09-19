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Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 сентября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о проведении плановых работ.

Ремонт и профилактика пройдут в среду с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 79, 81, 81-а,
  • ул. М. Тореза, 16-а, 18-а,
  • ул. Луначарского, 1, 10-б, 9, 12, 10, 8, 8-а,
  • ул. Октябрьская, 9, 7, 11,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6,
  • Демидовская плотина, 1-а, 1-б,
  • ул. Луначарского, 12, 9, 1,
  • ул. Октябрьская, 3, 11, 9,
  • ул. Приупская, 5-а, 2, 3, 5,
  • ул. Металлургов, 79, 77, 83-а, 77-б,
  • п. Н-Скуратово, 36-46, 118, 185, 189, 57-а, 58, 58-а, 59, 33, 46-а, 47-56, 61-66, 74-84, 94-102, 23-35,
  •  ул. Глеба Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Болотникова, 1-28,
  • ул. С. Разина, 1-33,
  • п. Ст.-Овсянниково, 2
  • ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Чекалина, 2,
  • ул. Щедрина, 2, 4,
  • ул. Циолковского, 11,
  • ул. Ак. Обручева, 2, 1/6, 2-а, 3 к. 2; 5, 5 к. 1, к. 2,
  • ул. Н. Руднева, 12,
  • пер. Врубовой, 4-а,
  • пер. Отбойный, 1,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
  • ул. Асфальтная, 8, 20, 2, 4,
  • ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
  • 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63,
  • 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 16,
  • пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:44 +1
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