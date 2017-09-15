Маленьких туляков научат играть на волынке

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Осенью этого года в Туле откроется художественно-эстетическая школа-студия для детей «ЭРМИТАЖик».

9 октября 2017 года в Туле начнет работу художественно-эстетическая детская школа-студия «ЭРМИТАЖик». Студия создана на базе театра «Эрмитаж» и профессиональных музыкальных коллективов.

В программу обучения вошли вокал, изобразительное искусство, танцевальное мастерство, обучение игре на музыкальном инструменте (волынка, фортепиано, гитара, балалайка и ударные), сольфеджио и музыкальная грамота, этика и правила этикета.

Программа обучения объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.

Прослушивания будет проводиться 16 и 30 сентября 2017 года с 11.00. По результатам прослушиваний будут сформированы группы по 12−15 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Первый учебный год начнётся 9 октября.

Дни обучения — понедельник и четверг, с 16.00 до 19.00.

Прослушивания и занятия будут проходить в школе-студии «ЭРМИТАЖик»: проспект Ленина, 85А, 3 этаж.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8−953−186−73−14.