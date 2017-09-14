В Центральном парке Тулы пройдёт «Кросс нации»

Фото из архива MySLO

В эти выходные в ЦПКиО имени Белоусова запланированы спортивные и развлекательные мероприятия.

В субботу, 16 сентября, в 10.30 туляки смогут отметить Всероссийский день бега, приняв участие в «Кроссе нации – 2017». В полдень начнётся «Марафон талантов».

В программе: выставка детских рисунков «Мир глазами ребенка», разминка для мелкой моторики рук, творческая мастерская «Волшебство своими руками» и конкурсная программа в рамках открытого микрофона «Созвездие талантов».

В воскресенье, в 12.00 начнётся занятие по hand-made «Добро своими руками с Чикой и Рикой», затем пройдёт мастер-класс hand-made по созданию изделий из бумаги «Сохраним природу!» В 13 часов начнёт работу фестиваль «Национальные праздники», в это же время запланирована детская дискотека.