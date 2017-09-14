новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы пройдёт «Кросс нации»
Фото из архива MySLO

В Центральном парке Тулы пройдёт «Кросс нации»

В эти выходные в ЦПКиО имени Белоусова запланированы спортивные и развлекательные мероприятия.

В субботу, 16 сентября, в 10.30 туляки смогут отметить Всероссийский день бега, приняв участие в «Кроссе нации – 2017». В полдень начнётся «Марафон талантов».

В программе: выставка детских рисунков «Мир глазами ребенка», разминка для мелкой моторики рук, творческая мастерская «Волшебство своими руками» и конкурсная программа в рамках открытого микрофона «Созвездие талантов».

В воскресенье, в 12.00 начнётся занятие по hand-made «Добро своими руками с Чикой и Рикой», затем пройдёт мастер-класс hand-made по созданию изделий из бумаги «Сохраним природу!» В 13 часов начнёт работу фестиваль «Национальные праздники», в это же время запланирована детская дискотека.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 0
Другие статьи по темам
Событие
Центральный парк им БелоусоваБелоусовский парквыходные в ТулепраздникДень бега
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России 660 тысяч человек признаны потенциальными банкротами
В России 660 тысяч человек признаны потенциальными банкротами
Тульские предприятия смогут быстрее и проще оформлять кредиты
Тульские предприятия смогут быстрее и проще оформлять кредиты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.