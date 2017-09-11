новости
новости
Регистрация
В Туле появятся Центры поддержки одаренных детей
Фото: портал правительства Тульской области

В Туле появятся Центры поддержки одаренных детей

Один из Центров будет создан в Ясной Поляне, другой – на базе музыкальной школы им. Райхеля.

В Тульском правительстве на еженедельном оперативном совещании обсудили создание в регионе Центров поддержки одаренных детей.

Один из Центров будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого. Сейчас уже разработаны концепция и проект по созданию Центра.

В учреждении будет не только общеобразовательная школа, но и «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов естественно-гуманитарного цикла на 40 человек. Также здесь организуют пансионат для постоянного проживания детей на 42 места.

Вести занятия в Центре будут специалисты из числа профессорско-преподавательского состава профильных факультетов двух вузов области, а также школ, подготовивших призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

До июля 2018 года в зданиях центра проведут ремонт и закупят оборудование. На деньги из резервного фонда Президента РФ (12,9 млн рублей) отремонтируют здание детского дома и благоустроят территорию. На работы по ремонту здания школы, благоустройство ее территории, приобретение оборудования средства предварительно одобрены и поступят в сентябре от спонсора.

Открытие Центра запланировано на 1 сентября 2018 года, к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

В дальнейшем будет рассматриваться возможность строительства двух дополнительных зданий. Это позволит увеличить число учеников «Школы полного дня» до 140 человек.

Еще один Центр поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства «Мастерская талантов» появится на базе ведущей областной музыкальной школы им. Райхеля.

На первом этапе в Центре детей будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. В перспективе на 2018-2019 учебный год планируется открыть театральное (на базе театра драмы с репетиционной площадкой в малом зале) и художественное (на базе детской художественной школы им. Поленова) отделения.

В Центре будут обучаться 40 детей, занятия будут проходить 2 раза в месяц. Торжественное открытие учреждения запланировано на 29 сентября.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:56 +1
Другие статьи по темам
Событие
Центры поддержки одаренных детей
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авария с семью пострадавшими в центре Тулы: появилось видео с регистратора
Авария с семью пострадавшими в центре Тулы: появилось видео с регистратора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.