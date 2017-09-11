В Туле появятся Центры поддержки одаренных детей
Один из Центров будет создан в Ясной Поляне, другой – на базе музыкальной школы им. Райхеля.
В Тульском правительстве на еженедельном оперативном совещании обсудили создание в регионе Центров поддержки одаренных детей.
Один из Центров будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им.
В учреждении будет не только общеобразовательная школа, но и «школа полного дня» с классами углубленного изучения предметов естественно-гуманитарного цикла на 40 человек. Также здесь организуют пансионат для постоянного проживания детей на 42 места.
Вести занятия в Центре будут специалисты из числа профессорско-преподавательского состава профильных факультетов двух вузов области, а также школ, подготовивших призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.
До июля 2018 года в зданиях центра проведут ремонт и закупят оборудование. На деньги из резервного фонда
Открытие Центра запланировано на 1 сентября 2018 года, к 190-летию со дня рождения
В дальнейшем будет рассматриваться возможность строительства двух дополнительных зданий. Это позволит увеличить число учеников «Школы полного дня» до 140 человек.
Еще один Центр поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства «Мастерская талантов» появится на базе ведущей областной музыкальной школы им. Райхеля.
На первом этапе в Центре детей будут обучать по специальностям: фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. В перспективе на 2018-2019 учебный год планируется открыть театральное (на базе театра драмы с репетиционной площадкой в малом зале) и художественное (на базе детской художественной школы им. Поленова) отделения.
В Центре будут обучаться 40 детей, занятия будут проходить 2 раза в месяц. Торжественное открытие учреждения запланировано на 29 сентября.