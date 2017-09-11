новости
новости
Регистрация
В Кимовске более 28 тысяч человек осталась без воды
Фото: youtube.com

В Кимовске более 28 тысяч человек осталась без воды

Водоснабжение отключено в 1618 домах различной этажности.

Сегодня, 11 сентября, в 9.30 на пульт «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Кимовске.

Без воды остались более 28 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области, сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В администрации М. О. Кимовский район сообщили, что в результате аварийной ситуации на подводящей трубе 100 мм произошел разрыв трубы по адресу Бессолова д. 29.

Работы проводит ООО УК «Ресурс», планируемое время окончания работ 17.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Отключение воды
Место
КимовскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Руднева перевернулся «Ниссан»
В Туле на улице Руднева перевернулся «Ниссан»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.