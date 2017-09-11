В Кимовске более 28 тысяч человек осталась без воды

Фото: youtube.com

Сегодня, 11 сентября, в 9.30 на пульт «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Кимовске.

Без воды остались более 28 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области, сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В администрации М. О. Кимовский район сообщили, что в результате аварийной ситуации на подводящей трубе 100 мм произошел разрыв трубы по адресу Бессолова д. 29.

Работы проводит ООО УК «Ресурс», планируемое время окончания работ 17.00.