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В Кимовске более 28 тысяч человек осталась без воды
Водоснабжение отключено в 1618 домах различной этажности.
Сегодня, 11 сентября, в 9.30 на пульт «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Кимовске.
Без воды остались более 28 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области, сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады.
Работы проводит ООО УК «Ресурс», планируемое время окончания работ 17.00.
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