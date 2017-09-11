Где в Туле не будет света 12 сентября
Городские электросети сообщают о проведении ремонтных и профилактических работ.
Отключения электроэнергии с 9 до 17 часов запланированы по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 9, 17, 15, 7, 11, 13,
- ул. Демидовская, 68, 54,
- ул. Войкова, 2, 4,
- ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7,
- ул. Оборонная, 30, 24,
- ул. Колетвинова, 6, 7,
- ул. Оборонная, 31, 32, 4, 12, 24,
- ул. Овражная, 7,
- Городской пер., 54, 64, 21, 41,
- Новомосковское ш., 56-58, 36-38,
- ул. Овражная, 17,
- Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
- 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
- ул. В. Краснослободская, 63,
- 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 16,
- п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30,
- ул. Пионерская, 1-5,
- Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.).
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