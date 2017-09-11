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Где в Туле не будет света 12 сентября

Где в Туле не будет света 12 сентября

Городские электросети сообщают о проведении ремонтных и профилактических работ.

Отключения электроэнергии с 9 до 17 часов запланированы по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 9, 17, 15, 7, 11, 13,
  • ул. Демидовская, 68, 54,
  • ул. Войкова, 2, 4,
  • ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7,
  • ул. Оборонная, 30, 24,
  • ул. Колетвинова, 6, 7,
  • ул. Оборонная, 31, 32, 4, 12, 24,
  • ул. Овражная, 7,
  • Городской пер., 54, 64, 21, 41,
  • Новомосковское ш., 56-58, 36-38,
  • ул. Овражная, 17,
  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
  • 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63,
  • 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 16,
  • п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30,
  • ул. Пионерская, 1-5,
  • Скуратово: ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 0
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