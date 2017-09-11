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Тульские полицейские почтили память Героя России Дмитрия Горшкова
Фото: пресс-служб УМВД России по Тульской области и Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские полицейские почтили память Героя России Дмитрия Горшкова

Памятное мероприятие прошло в городском лицее № 4, где учился будущий милиционер.

Сотрудники УМВД России по Тульской области и регионального Управления Росгвардии почтили память Героя России Дмитрия Горшкова. Он погиб 10 сентября 1999 года – во время командировки на Северный Кавказ омоновец под огнём противника попытался вынести на себе раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером.

Памятное мероприятие состоялось в тульском лицее № 4 – именно там учился Дмитрий. Сейчас лицей носит его имя. Перед учащимися выступили начальник областного УМВД Сергей Галкин и исполняющий обязанности командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области Виктор Шпак. Они рассказали школьникам о жизненном пути и последнем бое Дмитрия Горшкова.

Вдова милиционера сердечно поблагодарила полицейских за то, что они помнят подвиг ее супруга и дают возможность узнать о таком сильном и мужественном поступке молодому поколению. Все собравшиеся почтили память героя минутой молчания.

Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии по Тульской области провели для лицеистов «Урок мужества». По традиции полицейские организовали для ребят выставку действующих образцов огнестрельного оружия, сотрудники СОБР в спортзале продемонстрировали основы рукопашного боя, а бойцы ОМОН провели спортивную эстафету.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:25 +6
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