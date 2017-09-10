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Пенсионерка из Ясногорского района отправилась за грибами и пропала

Пенсионерка из Ясногорского района отправилась за грибами и пропала

Женщина ушла из дома сутки назад, ее местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поиске 84 летней пенсионерки, которая 9 сентября ушла из дома за грибами и не вернулась. 
 
Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
 
Баранова Александра Ивановна.
Тульская область, Ясногорский район, д. Жежельна
09.09.2017 ушла за грибами и не вернулась
 
Сбор добровольцев на месте: д. Жежельна, Ясногорского р-на
N 54.715409 / E 38.018408
Инфорг: Евгения 89038402250
 
сегодня, в 14:19 +3
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