Пенсионерка из Ясногорского района отправилась за грибами и пропала

Женщина ушла из дома сутки назад, ее местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поиске 84 летней пенсионерки, которая 9 сентября ушла из дома за грибами и не вернулась.

Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Баранова Александра Ивановна.

Тульская область, Ясногорский район, д. Жежельна

09.09.2017 ушла за грибами и не вернулась

Сбор добровольцев на месте: д. Жежельна, Ясногорского р-на

N 54.715409 / E 38.018408

Инфорг: Евгения 89038402250