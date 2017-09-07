В Ясногорском районе будут производить макароны
Производство запустят на предприятии, которое занимается выращиванием зерна.
В Ясногорском районе, 1570 метров юго-западнее деревни Кургузовка, на ул. Центральной, 3 построят предприятие по производству макарон.
Вопрос перевода 1,5 га земель сельхозназначения в земли промышленности рассмотрели участники градостроительного совета. Проект нового производства одобрили.
На данный момент предприятие занимается выращиванием зерна.
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