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В Ясногорском районе будут производить макароны

В Ясногорском районе будут производить макароны

Производство запустят на предприятии, которое занимается выращиванием зерна.

В Ясногорском районе, 1570 метров юго-западнее деревни Кургузовка, на ул. Центральной, 3 построят предприятие по производству макарон.
 
Вопрос перевода 1,5 га земель сельхозназначения в земли промышленности рассмотрели участники градостроительного совета. Проект нового производства одобрили. 
На данный момент предприятие занимается выращиванием зерна.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:36 +3
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