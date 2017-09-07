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Подробности: В аварии в центре Тулы пострадали 7 человек

Подробности: В аварии в центре Тулы пострадали 7 человек

Среди них трое детей.

7 сентября около 15.00 на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена в Туле столкнулись два транспортных средства: автомобили "Ауди" и "Датсун".

В результате аварии пострадали семь человек – две семьи. В "Датсуне" это родители и две девочки 8 и 14 лет, а в "Ауди" – родители и девочка 8 лет.

По предварительной информации, водитель "Датсуна", совершая левый поворот с Красноармейского проспекта в сторону улицы Мосина, не уступил дорогу "Ауди", ехавшей по главной дороге в сторону Московского вокзала.

Все пострадавшие госпитализированы.

Причины аварии уточняются.

По словам очевидцев, с "Ауди" были скручены номера. Автомобили увозят с места происшествия на эвакуаторе.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:40 +5
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