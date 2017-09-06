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Корреспондент «Слободы» получила удостоверение члена Союза журналистов России

Корреспондент «Слободы» получила удостоверение члена Союза журналистов России

Удостоверение из рук председателя Союза журналистов России по Тульской области Бориса Играева получили четыре журналиста.

В среду, 6 сентября, в ходе Тульского медиафорума состоялось вручение удостоверений членов Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов России по Тульской области Борис Играев передал почетные «корочки» четверым начинающим журналистам.

В их числе – корреспондентка «Слободы» и Myslo Вероника Левина. 

сегодня, в 16:19 +3
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