Корреспондент «Слободы» получила удостоверение члена Союза журналистов России

Удостоверение из рук председателя Союза журналистов России по Тульской области Бориса Играева получили четыре журналиста.

В среду, 6 сентября, в ходе Тульского медиафорума состоялось вручение удостоверений членов Союза журналистов России. Председатель Союза журналистов России по Тульской области Борис Играев передал почетные «корочки» четверым начинающим журналистам.

В их числе – корреспондентка «Слободы» и Myslo Вероника Левина.