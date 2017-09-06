Российским регионам запретят превышать утвержденный уровень роста тарифов ЖКХ

Проект законопроекта, запрещающего превышать предельный уровень тарифов ЖКХ региональным тарифным органам, внесен на рассмотрение в Правительство РФ.

Об этом сегодня сообщил во время выступления на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

– Мы устанавливаем предельные уровни, например, на передачу электрической энергии, на федеральном уровне, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления или уж тем более согласования с ФАС этот уровень превысить. То есть своим решением, — пояснил Королев.

Сейчас в ряде регионов, несмотря на то, что ФАС говорит о том, что в среднем по стране рост тарифа на передачу электроэнергии составляет 3%, как написано в прогнозе Минэкономразвития, рост может составить 12-20%.

– В настоящее время в правительство внесен проект федерального закона, согласованный с министерством экономики и министерством энергетики, о том, чтобы эту возможность у тарифного органа субъекта исключить, — сказал Королев.