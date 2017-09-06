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Российским регионам запретят превышать утвержденный уровень роста тарифов ЖКХ

Российским регионам запретят превышать утвержденный уровень роста тарифов ЖКХ

Сейчас в ряде регионов тариф отличается от среднего по стране в несколько раз.

Проект законопроекта, запрещающего превышать предельный уровень тарифов ЖКХ региональным тарифным органам, внесен на рассмотрение в Правительство РФ.
 
Об этом сегодня сообщил во время выступления на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.
 
Как поясняет  РИА Новости, если законопроект будет утвержден, то местные тарифные органы лишатся возможности самостоятельно повышать цены на ЖКХ, превышая предельный уровень, который установлен федеральным центром.
 
– Мы устанавливаем предельные уровни, например, на передачу электрической энергии, на федеральном уровне, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления или уж тем более согласования с ФАС этот уровень превысить. То есть своим решением, — пояснил Королев.
 
Сейчас в ряде регионов, несмотря на то, что ФАС говорит о том, что в среднем по стране рост тарифа на передачу электроэнергии составляет 3%, как написано в прогнозе Минэкономразвития, рост может составить 12-20%.
 
– В настоящее время в правительство внесен проект федерального закона, согласованный с министерством экономики и министерством энергетики, о том, чтобы эту возможность у тарифного органа субъекта исключить, — сказал Королев.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:20 +3
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