Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании военной кафедры в ТулГУ

Осваивать военное дело тульские студенты будут по трём специальностям. Обучение начнётся в следующем году.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании военных кафедр в ряде высших учебных заведений страны. В их числе – Тульский государственный университет.

В тексте документа говорится, что Минобрнауки поручено организовать и провести все мероприятия, необходимые для создания кафедр. Конкурсный отбор на кафедру начнётся уже в сентябре, а в следующем году студенты ТулГУ начнут осваивать любую из трёх военных специальностей.

Напомним, воссоздание военной кафедры в тульском политехе – совместная инициатива губернатора Тульской области Алексея Дюмина, генерального конструктора «Сплава» Николая Макаровца и руководства Тульского госуниверситета.