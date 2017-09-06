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В 2017 году в ДТП на тульских железнодорожных переездах погибли четыре человека

В 2017 году в ДТП на тульских железнодорожных переездах погибли четыре человека

Количество автомобильных аварий на железной дороге увеличилось вдвое.

В январе – августе 2017 года нарушения автомобилистами ПДД при пересечении железнодорожных переездов привели к росту числа аварий  – количество столкновений автотранспорта с поездами по сравнению с прошлым годом увеличилось с 9 до 18. Погибли четыре человека, ещё шестеро – пострадали. Все они – водители и пассажиры автомобилей.

Незаконно выезжая на пути перед поездами, автомобилисты создают угрозу не только для своей жизни и здоровья, но и для пассажиров поездов, локомотивных бригад.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, наибольшее количество ДТП зафиксировано в Московской и Смоленской областях. В Тульской области только с начала сентября  водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, дважды совершали ДТП в опасной близости от железнодорожного переезда.

Для снижения аварий на переездах на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», стартовавшая 21 августа. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся рейды на переездах, выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:12 0
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