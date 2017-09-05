В работе детских лагерей Тульской области прокуратура нашла нарушения

Все лето детские лагеря проверяла межведомственная комиссия. В нее вошли представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС России по Тульской области.

В результате проверок был выявлен ряд нарушений: в детских оздоровительных учреждениях проводилась некачественная уборка, не соблюдались правила хранения пищевых продуктов, была нарушена техника приготовления блюд, питьевая вода использовалась с истекшим сроком годности, дезинфицирующие моющие средства хранились в доступных для детей местах, в столовых использовалась посуда со сколами, в пищеблоках – доски с трещинами.

Меры прокурорского реагирования были приняты в Алексинском, Ефремовском, Богородицком, Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Заокском, Куркинском, Плавском районах Тульской области, городе Щекино и Привокзальном и Зареченском районах города Тулы.

Медработники, воспитатели и охранники оздоровительного лагеря «Юность» в Богородицком районе, санатория «Алексин-Бор» и оздоровительного центра «Энергетик» Алексинского района не предоставили справки об отсутствии судимости и уголовного преследования.

В детском оздоровительном лагере «Синтетик» дети самовольно уходили из учреждения, потому что за ними отсутствовал должный контроль.

Помещения в алексинском спортивно-развлекательном комплексе «Ривервудс» взяла в аренду ООО «ИнфоСтрой». Там выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения, а также нарушения о пожарной безопасности. Информация о выявленных нарушениях 16 июня 2017 года направлена прокурору города Москвы.