новости
новости
Регистрация
В работе детских лагерей Тульской области прокуратура нашла нарушения

В работе детских лагерей Тульской области прокуратура нашла нарушения

Работа детских оздоровительных лагерей находилась на контроле прокуратуры Тульской области.

Все лето детские лагеря проверяла межведомственная комиссия. В нее вошли представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС России по Тульской области.

В результате проверок был выявлен ряд нарушений: в детских оздоровительных учреждениях проводилась некачественная уборка, не соблюдались правила хранения пищевых продуктов, была нарушена техника приготовления блюд, питьевая вода использовалась с истекшим сроком годности, дезинфицирующие моющие средства хранились в доступных для детей местах, в столовых использовалась посуда со сколами, в пищеблоках –  доски с трещинами.

Меры прокурорского реагирования были приняты в Алексинском, Ефремовском, Богородицком, Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Заокском, Куркинском, Плавском районах Тульской области, городе Щекино и Привокзальном и Зареченском районах города Тулы.

Медработники, воспитатели и охранники оздоровительного лагеря «Юность» в Богородицком районе, санатория «Алексин-Бор» и оздоровительного центра «Энергетик» Алексинского района не предоставили справки об отсутствии судимости и уголовного преследования.

В детском оздоровительном лагере «Синтетик» дети самовольно уходили из учреждения, потому что за ними отсутствовал должный контроль.

Помещения в алексинском спортивно-развлекательном комплексе «Ривервудс» взяла в аренду ООО «ИнфоСтрой». Там выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения, а также нарушения о пожарной безопасности. Информация о выявленных нарушениях 16 июня 2017 года направлена прокурору города Москвы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Детский оздоровительный лагерьнарушенияпрокуратура
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На переезде в поселке Лихвинка в Туле перевернулась «Нива»
На переезде в поселке Лихвинка в Туле перевернулась «Нива»
«Ростелеком» обучил тульских ребят безопасному поведению в интернете
«Ростелеком» обучил тульских ребят безопасному поведению в интернете
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.