На переезде в поселке Лихвинка в Туле перевернулась «Нива»

Фото из соцсетей.

В аварии никто не пострадал. По предварительной версии, водитель был пьян.

Сегодня, 5 сентября, примерно в 15.45 в Туле на железнодорожном переезде в пос. Лихвинка произошло ДТП.

Как сообщили Myslo очевидцы, «Нива» сначала снесла семафор, а затем перевернулась.

В УГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что водитель «Нивы» не пострадал. По предварительной версии, он был пьян. На момент публикации новости сотрудники ДПС оформляют ДТП.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.