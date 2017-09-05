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На переезде в поселке Лихвинка в Туле перевернулась «Нива»
Фото из соцсетей.

На переезде в поселке Лихвинка в Туле перевернулась «Нива»

В аварии никто не пострадал. По предварительной версии, водитель был пьян.

Сегодня, 5 сентября, примерно в 15.45 в Туле на железнодорожном переезде в пос. Лихвинка произошло ДТП.

Как сообщили Myslo очевидцы, «Нива» сначала снесла семафор, а затем перевернулась.

В УГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что водитель «Нивы» не пострадал. По предварительной версии, он был пьян. На момент публикации новости сотрудники ДПС оформляют ДТП.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

сегодня, в 16:33 0
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