В Новомосковске директор АПК не отдал работникам почти 6 млн рублей зарплаты

В следственном отделе по городу Новомосковск возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «АПК «Золотое поле».

В следственном отделе по городу Новомосковск СУ СК по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По данным следствия, в период с мая 2017 года по июль 2017 года руководством АО «АПК «Золотое поле», осуществляющим свою деятельность в поселке Первомайский Новомосковского района свыше двух месяцев не выплачена заработная плата 76 работникам предприятия на общую сумму свыше 5 895 724 руб.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела на личном контроле у руководителя СУ СК РФ по Тульской области.