В Новомосковске директор АПК не отдал работникам почти 6 млн рублей зарплаты
В следственном отделе по городу Новомосковск возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «АПК «Золотое поле».
По данным следствия, в период с мая 2017 года по июль 2017 года руководством АО «АПК «Золотое поле», осуществляющим свою деятельность в поселке Первомайский Новомосковского района свыше двух месяцев не выплачена заработная плата 76 работникам предприятия на общую сумму свыше 5 895 724 руб.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела на личном контроле у руководителя СУ СК РФ по Тульской области.