«Каргилл» заплатит штраф после визита Роспотребнадзора в Ефремов

При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «Каргилл» специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении производственной деятельности, требований технического регламента при производстве и переработке пищевых продуктов, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 28 проб вырабатываемой продукции.

Не обеспечено соответствие вырабатываемой пищевой продукции — полуфабрикаты из мяса птицы, прошедшие термическую обработку, замороженные, — требованиям нормативно-технической документации по массовой доле белка.

Выявлено микробиологическое загрязнение объектов окружающей среды.

Имело место несвоевременное сообщение полной и достоверной информации в Роспотребнадзор о состоянии окружающей среды, об источниках загрязнения окружающей среды и вредного воздействия на окружающую среду, в 1 и 2 квартале 2017 года ООО «Каргилл» не осуществлял мониторинг за качеством воды водного объекта реки Любашевки при сбросе очищенных сточных вод, по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Допущено нарушение использования зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Установлено несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, размещении отходов производства и потребления. А именно:

поверхность площадок для хранения жидких отходов не имеет химически стойкого покрытия,

по периметру площадок не предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями,

хранящиеся временно отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров, при розливе может произойти загрязнение почвы и атмосферного воздуха.

Это может повлечь угрозу жизни и здоровью работающих на ООО «Каргилл».