В Туле возбудили уголовные дела в отношении бывших гендиректоров ОАО «ТНИТИ»

По версии следствия, мужчины из корыстных побуждений не выплачивали работникам зарплату более 2 месяцев.

В Туле следователи возбудили уголовные дела в отношении двух бывших генеральных директоров ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт», которые занимали свои должности в разный период времени, по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

Уголовные дела возбуждены в том числе по материалам, предоставленным прокуратурой Тульской области.

По версии следствия, с 1 января по 31 мая 2016 года 32-летний гендиректор из корыстной и иной личной заинтересованности более двух месяцев полностью не платил работникам зарплату на общую сумму 24 780 624, 15 рублей, тогда как предприятие обладало денежными средствами, достаточными для выплат.

Такая же ситуация была с приходом 44-летнего гендиректора. Он с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 года не выплатил работникам 4 482 185,09 рублей. У ОАО «ТНИТИ» были деньги для выплат.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи выясняют все детали. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.