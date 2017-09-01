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«Школодром-2017»: Встречаем новые команды!

«Школодром-2017»: Встречаем новые команды!

Еще три заявки на семейный баттл нашего фестиваля прислали семьи Веремеенко, Щадиловых и Кулик.

веремеенко

В команде «Улыбка» четыре бойца:

  • Арина Веремеенко — капитан, 11 лет.
  • Светлана Веремеенко — мама капитана,
  • Владимир Веремеенко — папа,
  • Татьяна Веремеенко — 7 лет, сестра капитана.

 

Девиз команды — «Всем и всюду улыбаться будем,
Смех и радость мы приносим людям!».
 

Вот что семья Веремеенко из Щекино рассказала о себе:

– В нашей семье у папы и мамы — четыре чудесные дочки! Даша (17 лет) — певица, пианистка, Ариша (11 лет) поёт, танцует, играет на фортепиано, Танюша (7 лет) — скрипачка и певица, а Дуне 9 месяцев и поёт она пока только дома. Три старшие — лауреаты огромного количества Международных и Всероссийских конкурсов, прославляют Тульскую землю в России и за рубежом.

Мы никогда не сидим без дела. Любим читать, плавать, баловаться, ходим на байдарках, ездим по разным городам, музеям, усадьбам, памятным местам, обожаем природу и, конечно, друг друга!

Наша традиция — широко праздновать День Победы. В этот день мы участвуем в шествии «Бессмертного полка», поздравляем ветеранов, кричим «Ура», поём песни, возлагаем цветы.
Мы — самые счастливые!

Ребята прислали на конкурс видеопрезентаций свой ролик:

В ролике участвуют: Веремеенко Владимир, Светлана, Дарья, Арина, Татьяна, Евдокия.

щадиловы

Команда семьи Щадиловых под названием «Дельфин» – самая обнимающаяся команда в мире! Вот послушайте:

«Привет! Мы дружная семья Щадиловых. Мама Екатерина работает менеджером по продажам. Игорь учится в 5 классе. Капитан команды Илюша перешел во 2-й класс.

Мы читаем книги, смотрим фильмы, любим вместе проводить время — играем, гуляем и обнимаемся минимум семь раз в день (по формуле известного психолога).

Название нашей команды «Дельфин», а девиз «Дельфин всегда плывет вперед и никогда не отстает!».

кулик

Команда семьи Кулик называется «Уравнение успеха».

Их девиз:

Уравнение успеха:
Меньше грусти, больше смеха,
Оптимизма, позитива,
Личной инициативы.
Только так — никак иначе,
В этом главная задача!

Вот состав команды:

  • Маруся Кулик – 11 лет (капитан),
  • Алена Кулик (мама капитана),
  • Сергей Бойко (папа капитана).

– Мы семья с активной жизненной позицией, увы, не отличники – не считаем это главным. Любим все новое, интересное. С удовольствием поучаствуем в вашем фестивале!

 

Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Ждем вас уже завтра в 13.00 в ЦПКиО! Не опаздывайте!

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