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Туляки смогут бесплатно провериться на рак

Туляки смогут бесплатно провериться на рак

В Тульской области пройдет акция «Вместе против рака».

Со 2 сентября по 14 октября по инициативе губернатора Алексея Дюмина в девяти муниципальных образованиях Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».

Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей:

  • терапевтов,
  • педиатров,
  • онкологов,
  • стоматологов,
  • дерматологов,
  • урологов,
  • оториноларингологов,
  • офтальмологов,
  • эндокринологов,
  • кардиологов,
  • неврологов,
  • гинекологов.

Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:

  • УЗИ,
  • забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),
  • взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),
  • флюорография,
  • маммография (для женщин от 39 до 75 лет).

Специалисты тульского здравоохранения ответят на все обращения участников акции, раздадут памятки и буклеты по профилактике злокачественных новообразований кожи, легких, полости рта, молочных желез.

График проведения профилактических акций «Вместе против рака» в муниципальных образованиях Тульской области:

 
  • 2 сентября с 9.00 до 14.00 МО Дубенский район — поликлиника ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», п. Дубна, ул. Ленина, д. 20
  • 9 сентября с 11.00 до 15.00 МО Ефремовский район — МПЦ «Октябрьский», г. Ефремов, ул. Мира, д. 2
  • 16 сентября с 10.00 до 14.00 МО Алексинский район — поликлиника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д.13
  • 16 сентября с 10.00 до 15.00 МО Суворовский район — площадь МБУК «Центр культуры, досуга и кино г. Суворов», г. Суворов, ул. Дворцовая площадь, д.1
  • 23 сентября с 11.00 до 15.00 МО Белевский район — поликлиника ГУЗ «Белевская центральная районная больница», г. Белев, ул. Мира, д. 13
  • 23 сентября с 9.00 до 14.00 МО г. Новомосковск — филиал № 3 поликлиническое отделение № 2 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», г. Новомосковск, ул. Дружбы, д.27
  • 30 сентября с 9.00 до 14.00 МО Одоевский район — поликлиника ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова», п. Одоев, ул. Дачная, д.2
  • 7 октября с 9.00 до 15.00 МО Ясногорский район — поликлиническое отделение ГУЗ «Ясногорская районная больница», г. Ясногорск, ул. Черняховского, д.6
  • 14 октября с 9.00 до 15.00 МО Чернский район — поликлиника Чернского филиала ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина», п. Чернь, ул. Свободная, д. 78
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:10 +5
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