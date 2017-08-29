Туляки смогут бесплатно провериться на рак
В Тульской области пройдет акция «Вместе против рака».
Со 2 сентября по 14 октября по инициативе губернатора Алексея Дюмина в девяти муниципальных образованиях Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».
Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей:
- терапевтов,
- педиатров,
- онкологов,
- стоматологов,
- дерматологов,
- урологов,
- оториноларингологов,
- офтальмологов,
- эндокринологов,
- кардиологов,
- неврологов,
- гинекологов.
Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:
- УЗИ,
- забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),
- взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),
- флюорография,
- маммография (для женщин от 39 до 75 лет).
Специалисты тульского здравоохранения ответят на все обращения участников акции, раздадут памятки и буклеты по профилактике злокачественных новообразований кожи, легких, полости рта, молочных желез.
График проведения профилактических акций «Вместе против рака» в муниципальных образованиях Тульской области:
- 2 сентября с 9.00 до 14.00 МО Дубенский район — поликлиника ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», п. Дубна, ул. Ленина, д. 20
- 9 сентября с 11.00 до 15.00 МО Ефремовский район — МПЦ «Октябрьский», г. Ефремов, ул. Мира, д. 2
- 16 сентября с 10.00 до 14.00 МО Алексинский район — поликлиника ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф. Снегирева», г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д.13
- 16 сентября с 10.00 до 15.00 МО Суворовский район — площадь МБУК «Центр культуры, досуга и кино г. Суворов», г. Суворов, ул. Дворцовая площадь, д.1
- 23 сентября с 11.00 до 15.00 МО Белевский район — поликлиника ГУЗ «Белевская центральная районная больница», г. Белев, ул. Мира, д. 13
- 23 сентября с 9.00 до 14.00 МО г. Новомосковск — филиал № 3 поликлиническое отделение № 2 ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница», г. Новомосковск, ул. Дружбы, д.27
- 30 сентября с 9.00 до 14.00 МО Одоевский район — поликлиника ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П.П. Белоусова», п. Одоев, ул. Дачная, д.2
- 7 октября с 9.00 до 15.00 МО Ясногорский район — поликлиническое отделение ГУЗ «Ясногорская районная больница», г. Ясногорск, ул. Черняховского, д.6
- 14 октября с 9.00 до 15.00 МО Чернский район — поликлиника Чернского филиала ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина», п. Чернь, ул. Свободная, д. 78