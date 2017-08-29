Туляки смогут бесплатно провериться на рак

В Тульской области пройдет акция «Вместе против рака».

Со 2 сентября по 14 октября по инициативе губернатора Алексея Дюмина в девяти муниципальных образованиях Тульской области пройдут массовые профилактические акции «Вместе против рака».

Дети и взрослые смогут пройти необходимое обследование и получить консультации врачей:

терапевтов,

педиатров,

онкологов,

стоматологов,

дерматологов,

урологов,

оториноларингологов,

офтальмологов,

эндокринологов,

кардиологов,

неврологов,

гинекологов.

Для жителей региона организуют осмотры полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления злокачественных новообразований и заболеваний, осмотры кожи дерматоскопом на выявление рака кожи, проведение обследований:

УЗИ,

забор анализа крови на простатспецифический антиген (для мужчин),

взятие мазка на атипичные клетки (для женщин),

флюорография,

маммография (для женщин от 39 до 75 лет).

Специалисты тульского здравоохранения ответят на все обращения участников акции, раздадут памятки и буклеты по профилактике злокачественных новообразований кожи, легких, полости рта, молочных желез.

График проведения профилактических акций «Вместе против рака» в муниципальных образованиях Тульской области: