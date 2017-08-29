Из-за непогоды в Тульской области энергетики ввели повышенный режим готовности

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад.

По сообщениям Росгидрометцентра, сегодня, 29 августа, на территории нашего региона прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается усиление ветра, дожди и грозы.

Для обеспечения готовности сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

Мобилизован оперативно-ремонтный персонал филиалов. В случае необходимости к восстановительным работам будут привлечены ремонтные бригады из других филиалов.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад (5768 человек, 1947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, жители могут обращаться по единому бесплатному номеру контакт-центра компании 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).