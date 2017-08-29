Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»
В аварии пострадали четыре человека.
29 августа в 1.00 в Туле возле дома № 27 по улице Кутузова 45-летний водитель «Шевроле», по предварительной информации, при повороте налево не пропустил встречный «Опель Вектра» и столкнулся с ним.
В аварии пострадали четыре человека.
22-летний водитель «Опеля» и его 19-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущены домой.
Водитель «Шевроле» и его 55-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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