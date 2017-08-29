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В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»

В аварии пострадали четыре человека.

29 августа в 1.00 в Туле возле дома № 27 по улице Кутузова 45-летний водитель «Шевроле», по предварительной информации, при повороте налево не пропустил встречный «Опель Вектра» и столкнулся с ним.

В аварии пострадали четыре человека.

22-летний водитель «Опеля» и его 19-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Водитель «Шевроле» и его 55-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 0
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