В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали четыре человека.

29 августа в 1.00 в Туле возле дома № 27 по улице Кутузова 45-летний водитель «Шевроле», по предварительной информации, при повороте налево не пропустил встречный «Опель Вектра» и столкнулся с ним.

В аварии пострадали четыре человека.

22-летний водитель «Опеля» и его 19-летняя пассажирка после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Водитель «Шевроле» и его 55-летний пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.