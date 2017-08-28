Погода в Туле 29 августа: прохладно, ветрено и дождливо

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм), местами гроза. Ветер северной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +7 до +12. День тоже будет прохладным – от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.