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Погода в Туле 29 августа: прохладно, ветрено и дождливо

Погода в Туле 29 августа: прохладно, ветрено и дождливо

Синоптики обещают грозу и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм), местами гроза. Ветер северной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +7 до +12. День тоже будет прохладным – от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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