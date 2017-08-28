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Минкульт назвал самый успешный отечественный фильм летнего киносезона
Кадр из фильма

Минкульт назвал самый успешный отечественный фильм летнего киносезона

Общий провал российских картин чиновники объяснили сезоном отпусков и отсутствием зрителей.

В Министерстве культуры России подвели итоги проката отечественных кинокартин, вышедших на большие экраны этим летом. Единственным фильмом, окупившим затраты на производство, стала комедия «Бабушка лёгкого поведения», главную роль в которой сыграл комик Александр Ревва. За первый уик-энд фильм собрал в прокате 130 млн рублей, при бюджете в 90 млн.

Мелодрама «Большой», повествующая о работе одного из самых крупных театров страны, при бюджете в 370 млн собрала лишь 234, а военный фильм «Холодное танго» не смог окупить и десяти процентов своего бюджета – при затратах в 250 млн рублей, в прокате удалось собрать лишь 24 млн.

По словам чиновников Минкульта, провальные результаты проката отечественных картин объясняются низким качеством рекламы и маркетинга, а также сезоном отпусков – большинство зрителей находились на отдыхе и не смогли посетить кинотеатры.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:39 0
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