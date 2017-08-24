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Тульские школьники будут изучать астрономию
Фото из архива Myslo

Тульские школьники будут изучать астрономию

Изменения в образовательных программах и сдаче ЕГЭ обещают уже не один год. Каким прогнозам в этом году суждено сбыться?

На счастье школьников и их родителей, в 2017—2018 учебном году кардинальных изменений в образовательных программах не планируется. Однако нововведения все же есть.

После нескольких лет обсуждений астрономию все-таки вернули в школьную программу. Десятиклассники Тульской области начнут изучать ее уже в этом учебном году. Всего на обучение планируется потратить не менее 35 часов за два года обучения.

Преподавать астрономию будут учителя физики. Сейчас они проходят переподготовку на курсах повышения квалификации в Москве. А школы тем временем ведут переговоры по закупке необходимой литературы.

Постигать тайны космоса школьники начнут со второго полугодия этого учебного года.

Еще одно новшество ждет учеников колледжей и техникумов. В 16 учреждениях первокурсников начнут учить по новым программам, в которых есть дуальное обучение (с практикой на производствах) и технический английский.

У школьников появится сразу несколько новых внеурочных занятий. Ученики школ по желанию смогут обучиться робототехнике и игре в шахматы.

Наука не стоит на месте, поэтому в 2017—2018 году во всех школах ученикам 5−9 классов будут преподавать робототехнику. В программу войдет: изучение компьютерной терминологии, видов и механизмов современного оборудования и принципов работы автоматизированных устройств. Правда, пока предмет будут изучать на добровольной основе и сверхурочно. Тульскую область нововведение тоже коснулось.

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

Оксана Осташко

Робототехника — не новая дисциплина для Тульской области.  Мы давно реализовываем этот проект. У нас работает «Кванториум» — большое учреждение дополнительного образования, где есть постоянный состав учеников и два мини-технопарка. И в этом году к программе присоединятся еще шесть образовательных организаций в Веневе, Донском и Новомосковске. В них будут организованы бесплатные внеурочные занятия по этой дисциплине.

 

В некоторых образовательных учреждениях области стартует еще один новый проект «Шахматы в школе». Инициатива появления бесплатных занятий по шахматам принадлежит министру образования РФ Ольге Васильевой:

Ольга Васильева

В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35−40%. Интеллектуальная игра развивает ребенка. Важно, что методики настолько хороши, что учитель начальных классов может сам научиться играть в шахматы и научить детей.

 

Идею тут же поддержали школы по всей стране. По словам Оксаны Осташко, наш регион оказался в числе первых. В новом учебном году внеурочные занятия по шахматам появятся в 25% образовательных учреждений, в которых есть начальная школа.

Изменений в процедуре сдачи ЕГЭ в 2017—2018 учебном году не предвидится. В министерстве образования пока обсуждают возможность внесения в перечень обязательных экзаменов истории и иностранного языка. Однако произойдет это не раньше 2020 и 2022 года соответственно.

В ОГЭ тоже пока не будет никаких изменений относительно количества сдаваемых обязательных предметов. Как и раньше, девятиклассники будут сдавать два обязательных экзамена: русский язык и математику, а также два предмета на выбор. Оценки, полученные при сдаче, будут напрямую влиять на оценку в аттестате.

Но теперь те, кто провалил ОГЭ по одному предмету, получит еще один шанс и сможет пересдать его в течение лета.

Однако если ребенок получил две «двойки» или больше, пересдать экзамен можно будет только в сентябре. Т. е. все выпускники девятых классов, даже те, кто провалил экзамен, получат дополнительный шанс поступить в колледжи и техникумы в этом году.

Изменения коснутся технических вопросов. Теперь все контрольно-измерительные материалы будут сканироваться и печататься только на территории пунктов проведения экзаменов. Кроме того, в следующем учебном году планируется расширить систему видеонаблюдения.

В России активно развивается единое образовательное пространство. Министерство образования РФ настроено создать единую линейку учебников, по которым будут преподавать во всех школах страны.

У учебников, которые сейчас закупаются школами, есть электронные приложения. Ими активно пользуются старшие классы и учреждения, в которых на высоком уровне работают информационные системы и быстрый интернет. Пока о полной замене бумажных учебников на электронные речь не идет. Учителя по-прежнему будут учить детей работать с книгами, а электронные варианты станут помощниками в отдельных случаях.

Кстати, в скором времени школы смогут полностью отказаться от привычных бумажных журналов и дневников. Дневники и журналы прочно поселились в интернете, и учителям приходится выполнять в два раза больше работы, заполняя их сразу на двух носителях. Осташко пояснила: полностью отказаться от бумажной волокиты можно общим решением педсовета в каждой школе.

На обновление материально-технической и учебно-методической базы планируется потратить 759,1 млн руб. 

Из этих средств на 397,45 млн руб. закуплено 37 учебных кабинетов, 1411 единиц компьютерного и интерактивного оборудования, 4882 единицы спортивного оборудования.

Еще 190 млн рублей израсходовано на приобретение учебников и учебных пособий для школ и дошкольных учреждений. К 1 сентября все обучающиеся в школах области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками, так что закупать учебную литературу родителям не придется.

Если вас принуждают покупать учебники за свой счет, срочно обращайтесь в министерство образования Тульской области по тел. 56−38−20.

Одной из основных проблем образования в области остается наличие второй смены. В 2017—2018 учебном году в 10 школах области во вторую смену будут учиться 1404 школьника. Это 1,1% от общего количества обучающихся.

В области планируется открыть ряд новых образовательных учреждений. Например, на Зелен­строе строят школу на 600 мест.

цифры

13 600 первоклашек 1 сентября сядут за парты тульских школ.

828 учебных заведений откроют свои двери для учеников в 2017—2018 году.

21 812 педагогов работают в школах Тульской области.

61 052 ребенка ходят в детские сады Тульской области.

1 404 школьника будут в 2017—2018 году учиться во вторую смену.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:24 +2
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